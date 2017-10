Ponta insistă pe IMPOZITAREA SALARIILOR ŞI PENSIILOR MARI

Ponta insistă pe IMPOZITAREA SALARIILOR ȘI PENSIILOR MARI

Ştire online publicată Joi, 25 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi, că își menține intenția de a impozita salariile și pensiile din sectorul public care depășesc 1.000 de euro, scrie realitatea.net."În primul rând, trebuie să-i conving nu pe partenerii liberali, că mulți dintrei ei - vorbesc de domnul Chițoiu, de ceilalți - știu, de cei care stau pe margine și-și dau cu părerea sau scriu editoriale că, dacă am putea să reducem altfel salariile din regii și societățile de stat, am face-o, dar nu putem dintr-un simplu motiv: toate aceste salarii sunt pe baza contractelor și, orice decid eu mâine în consiliul de administrație sau în adunarea generală, a doua zi sunt dat în judecată și se câștigă procesul. S-a mai întâmplat și cu domnul Boc, și cu toată lumea. Singura soluție constituțională prin care poți să reduci în aceste domenii veniturile foarte mari este soluția impozitării. Dar până-i conving pe toți care nu înțeleg și nu știu aceste lucruri, nu-i nimic, am multă răbdare", a spus Ponta."Eu nu cred neapărat că e o problemă că de ce câștigă atât de mulți bani, poate unii sunt eficienți, alții nu sunt eficienți, însă dacă vorbim de sectorul public, diferența uriașă dintre un director de la Romgaz sau Transgaz care câștigă 14 salarii ale unui medic rezident sau diferența, până ieri, un fost reprezentant la CNVM sau Asigurări care câștiga într-o lună cât tot Guvernul la un loc, și sunt 27 de miniștri, adică nu e un guvern foarte mic, sigur că sunt lucruri anormale. E imposibil să contești acest lucru, nu poate funcționa un sistem în felul ăsta. Nu neapărat că câștigă ei foarte mult, atât poate sistemul public în acest moment și trebuie să existe și un tip de echitate și solidaritate. Nu pot să cred că un director de la Romgaz e chiar mai important decât 14 medici. N-o să mă convingă nimeni de chestia asta", a explicat premierul, citat de realitatea.net.