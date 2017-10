Ponta îl atacă pe Voiculescu

Președintele PSD a declarat că Opoziția va demara procedura de suspendare din funcție a lui Traian Băsescu când acesta va încălca Constituția și nu când vrea Dan Voiculescu. Întrebat dacă poate într-adevăr Opoziția să îl suspende pe șeful statului, Ponta a răspuns: „Nu, eu nu am zis niciodată așa ceva. Eu nu am vorbit de suspendare, nu pe mine trebuie să mă întrebați. Aș vrea să nu mă confunde nimeni cu Dan Voiculescu, pentru că m-ar deranja această confuzie”, a declarat Victor Ponta. Liderul PSD și-a continuat atacul la adresa președintelui fondator al PC: „Eu consider că domnul Dan Voiculescu este singura vulnerabilitate reală a Uniunii Social-Liberale și prin ieșirile domniei sale, fără să vrea, categoric, îl ajută foarte tare pe Traian Băsescu. Mi-aș dori să înțeleagă și domnia sa lucrul ăsta”, a mai precizat Ponta.