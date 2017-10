Ponta i-a invitat pe chinezi să investească în infrastructura din România

1

alte minciuni

Iar i-a invitat pe chinezi ? Au mai venit in Romania si Ponta se lauda ca vor face si vor drege . Daca era deja stabilit , de ce s-a mai dus ? De ce nu trateaza cu firmele din UE ? Pentru ca in afacerile cu chinezii nu exista opreliste la spaga si comisioane . Oricum , Ponta minte indiferent in ce tara se duce . Vizita a avut doar scopul sa-si plimbe nevasta .