Ponta i-a cerut ministrului de Interne să continue actualizarea listelor electorale

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului de Interne, Mircea Dușa, să solicite autorităților locale continuarea actualizării listelor electorale, chiar dacă CCR a decis invalidarea referendumului, și a dat exemplu colegiul său, în care locuiesc 78.000 de persoane, dar sunt înscrise în liste 85.000.Prim-ministrul le-a spus membrilor Cabinetului său, ieri, la începutul ședinței de Guvern, că odată încheiate procedurile referendumului de demitere a președintelui, trebuie trase și lecții instituționale în baza a ceea ce s-a întâmplat. În acest sens, el i-a cerut ministrului Mircea Dușa să continue procesul de actualizare a listelor electorale.„Vă rog frumos, domnule ministru, să continuați acțiunea prin care să cereți autorităților locale să reactualizeze listele. Am înțeles decizia CCR, o acceptăm, chiar dacă e greu de spus că este o decizie dreaptă, dar acum, dacă tot am constatat că de fapt suntem mult mai puțini în realitate. Eu, în colegiul meu de la Târgu-Jiu, am 78.000 de locuitori și 85.000 de votanți, cred că e valabil peste tot, nu?”, a spus premierul.Șeful Executivului i-a spus ministrului Dușa că procesul de actualizare este important având în vedere că la sfârșitul acestui an vor fi organizate alegeri generale.„Vă rog, cu mijloacele legale pe care le are MAI, să nu ne oprim acum după decizia CCR, ci, dimpotrivă, să ne facem datoria, să cereți primarilor să știm exact câți cetățeni sunt în România, câți mai votează, cu atât mai mult cu cât cetățenii din străinătate au în baza legii reprezentanții lor în Parlament, doi senatori și patru deputați care rămân parlamentari de diaspora. Însă, în țară e foarte clar, am văzut și rezultatele de la INS, că listele electorale pe baza cărora s-a pronunțat CCR nu reflectă realitatea. Haideți să le pregătim pentru alegerile din noiembrie”, a mai spus Ponta.