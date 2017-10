Ponta este sigur că are susţinerea Parlamentului pentru Guvern

Ponta este sigur că are susținerea Parlamentului pentru Guvern

Liderul PSD, premierul Victor Ponta afirmă că cei trei ani de guvernare, dintre care doi sub formula USL, îl recomandă pentru a rămâne în fruntea Guvernului și a arătat că este convins, „în proporție de 9 pe o scară de la 1 la 10", că are susținerea actualei majorități parlamentare. El a apreciat totodată că recentele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, care a precizat că dorește un Guvern PNL, au fost „strict instituționale”. „Sunt trei ani în care România, spre deosebire de multe țări din Europa, a avut creștere economică neîntreruptă, sunt trei ani în care, față de anii anteriori, anii Guvernului Boc și Băsescu, nu doar că nu s-a tăiat niciun leu de la pensii și salarii, ci în fiecare an s-au adăugat, sunt trei ani în care câteva dintre cele mai importante promisiuni ale USL-ului, care țin de zona economică, și anume reducerea CAS cu 5 puncte procentuale, scutirea de impozit a profitului investit, s-au realizat”, a spus Ponta. Legat de recentele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, care a precizat că dorește un Guvern PNL, Ponta a apreciat că acestea au fost strict instituționale și că nu este cazul să aibă o discuție cu acesta. El a mai afirmat că Executivul pe care îl conduce este social-liberal și a îndeplinit programul USL în proporție de 80%, programul său pe 2015-2016 fiind cea mai bună variantă pentru România.