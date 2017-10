Ponta despre demisia lui Mazăre: "Sincer îmi pare rău"

Președintele PSD, premierul Victor Ponta, a afirmat, vineri, că îi pare rău de ceea ce i se întâmplă primarului Constanței, Radu Mazăre, și a adăugat că, totuși, înțelege gestul acestuia de a demisiona.„Sincer, îmi pare rău de ce i se tot întâmplă și are și el dreptate. Dar, asta e, trebuie să mergem mai departe”, a declarat Ponta la Palatul Parlamentului.Întrebat dacă PSD este un partid complexat, așa cum a afirmat Radu Mazăre, Ponta a spus: „Complexat nu e. O să-l sun eu, dar cine mai are curaj să vorbească la telefoane în ziua de azi?”.Ponta nu a dorit să comenteze dacă demisia lui Radu Mazăre din funcția de președinte al Organizației Județene PSD Constanța are vreo legătură cu modificările din viitorul statut al formațiunii social-democrate.„Asta e o altă discuție. Chiar îmi pare rău de ce i se întâmplă și chiar nu am avut niciodată nicio chestiune publică. Dacă vreodată am avut ceva de reproșat, o fac în privat. Dar cred într-adevăr că stilul ăsta în care nu poți să stai nici la primărie, nici nicăieri, toată ziua apare o altă problemă, chiar îl înțeleg”, a spus Victor Ponta.