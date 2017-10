Ponta: "Demisia Guvernului ar duce la o criză politică"

Demisia Guvernului ar duce la o 'criză politică de trei, patru, cinci luni', a declarat marți presei străine premierul Victor Ponta, care a precizat că s-a gândit să demisioneze după ce a fost informat că este suspectat într-un caz de corupție, dar că a decis să rămână în funcție pentru a asigura stabilitatea politică, relatează New York Times, citând agenția Associated Press.În aceeași declarație pentru presa străină de la București, premierul Victor Ponta a respins acuzațiile care i se aduc și a spus că va coopera cu procurorii. El a mai afirmat că demisia guvernului său ar cauza o 'criză politică de trei, patru, cinci luni'.El și-a mai exprimat speranța că va supraviețui moțiunii de cenzură a opoziției care va fi supusă la vot în Parlament vineri. "Cred că am o majoritate solidă, dar mai sunt trei zile până atunci", a declarat Ponta, înainte ca plenul Camerei Deputaților să aprobe marți hotărârea de respingere a începerii urmăririi penale împotriva sa.Ponta a mai declarat presei străine că actuala criză politică este 'un cadou neașteptat' pentru Rusia, care are relații reci cu România, notează Associated Press.