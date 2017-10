Ponta cere demiterea lui Palaz, dar nu ştie de ce

Ponta cere demiterea lui Palaz, dar nu știe de ce

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că USL a convenit să ceară noii guvernări demiterea din funcție a prefectului județului Constanța, Claudiu Palaz, fără a justifica, însă, motivele care se află în spatele acestei solicitări. Ponta a declarat la finalul ședinței USL că Opoziția a cerut premierului demiterea din funcție a trei prefecți, respectiv a celui de Constanța, de Vrancea și de Buzău, care au dus o „bătălie politică” în loc să colaboreze cu primarii USL pentru ajutorarea oamenilor afectați de ninsori. Numai că la Constanța nu sunt probleme cu zăpada, așa că nimeni nu înțelegea de ce vroia Ponta demiterea lui Palaz și tot o trăgea cu deszăpezirea dezastruoasă și dramele de printre nămeți.„Am cerut premierului să analizeze și să dispună înlocuirea din funcție a celor trei prefecți, de Buzău, Vrancea și Constanța, care au preferat să-și continue o bătălie politică contra autorităților locale ale Opoziției decât să-și facă datoria de reprezentanți ai Guvernului în teritoriu și să ia măsuri. Este deja foarte târziu pentru starea de alertă, la șase zile de când a fost cerută de autoritățile locale. Este vremea ca autoritățile centrale să-și facă datoria față de cetățean, și nu față de partidele care îl susțin în Parlament”, a precizat liderul PSD.„Victor Ponta a fost informat greșit de conducerea PSD Constanța“Rugat să comenteze declarațiile lui Victor Ponta, Palaz a replicat: „Îl rog pe Victor Ponta să-mi arate o situație de la Constanța în care a existat zăpadă într-o anumită regiune și nu a fost înlăturată din cauza mea. Să-mi arate punctual unde a vrut Nicușor Constantinescu să intervină cu utilajele și i-am blocat eu activitatea. Dacă face referire la Mangalia, acolo nu am nicio implicare, rezolvarea situației ține de o societate privată și de consilierii USL, pe care chiar dânsul îi păstorește. Cred că președintele PSD a fost informat greșit de conducerea partidului de la Constanța, altfel nu pot să îmi explic. La Constanța chiar nu au fost probleme precum cele pe care, din păcate, pentru că așa a vrut Dumneuzeu, le au colegii mei din celelalte regiuni”.Ulterior, Nicușor Constantinescu a recunoscut în cadrul unei conferințe de presă că i-a solicitat lui Ponta să îl demită pe Palaz, acuzându-l pe aceasta de toate problemele Mangaliei și spălându-i onoarea colegului său de partid, edilul eliberat din funcție, Claudiu Tusac. Iorguș sare în apărarea lui PalazDeputatul PDL, Zanfir Iorguș, a sărit în apărarea prefectului, criticând afirmațiile președintelui PSD referitoare la Palaz. Iorguș a explicat de ce declarațiile acestuia sunt nefondate, atât cu privire la problema căderilor de zăpadă, cât și la situația lipsei căldurii din casele mangalioților. „Referitor la declarațiile de presă ale președintelui PSD Victor Ponta, despre situația din județele Vrancea, Buzău și Constanța, unde dânsul deja a stabilit cine sunt victimele (președinții consiliilor județene) și cine sunt vinovații (prefecții), îi spun acestuia că, ori nu e bine informat, ori a vrut să transmită un mesaj politic, ca multe altele de acest gen. Realitatea din aceste județe ne-a demonstrat, o dată în plus, dacă mai era nevoie, ineficiența consiliilor județene, ca instituții publice, ce gestionează bugete de peste 3.500 de miliarde de lei și care nu reușesc să rezolve situațiile de urgență care apar în localitățile unui județ, așteptând, de fiecare dată, ca Guvernul să le rezolve problemele. Să nu uităm, ca și structură administrativ-teritorială, consiliul județean este înființat să regleze decalajele ce apar între bugetele localităților dintr-un județ și să intervină acolo unde există situații critice. Iată încă un argument în plus, domnule președinte, să susțineți și dumneavoastră, cât mai repede, noua reorganizare administrativ-teritorială a României”, a declarat Iorguș. „Tusac ar trebui sancționat pentru haosul creat la Mangalia“Cât privește situația de la Mangalia, Iorguș a explicat: „Aș vrea să-i spun lui Ponta că nu prefectul Județului Constanța a cheltuit banii bugetului local pe petreceri și spectacole în timpul verii (la unele dintre acestea ați participat și dumneavoastră), ci fostul edil Tusac (Claudiu Tusac-n.r.), care a lăsat Primăria fără niciun leu în plină iarnă, ba, mai mult, a lăsat datorii de aproape 400 de miliarde de lei, în timp ce cetățenii orașului stau în frig. Nu prefectul Județului Constanța a gonit societatea Petromidia, cea care asigura, în permanență, combustibilul necesar producerii agentului termic către populație, ci fostul primar Tusac. Nu prefectul județului Constanța i-a spus fostului primar Tusac să intre în incompatibilitate, lucru stabilit atât de ANI, cât și de instanțele de judecată - Tribunalul și Curtea de Apel Constanța. Eu cred, domnule președinte Ponta că, dacă se dorea acordarea unui ajutor pentru Mangalia, Consiliul Județean Constanța avea posibilitatea și obligativitatea în același timp de a disponibiliza fondurile necesare pentru rezolvarea problemei căldurii, așa cum a făcut Guvernul României, cel care a alocat 1,5 milioane de lei din rezervă. De aceea, domnule președinte PSD Victor Ponta, dacă vreți neapărat să sancționați niște vinovați, atunci ați putea să-i sancționați pe fostul primar Tusac și pe consilierii USL care, timp de trei ani de zile, au creat haos în Mangalia”.