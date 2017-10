Ponta asigură că toţi miniştrii vor folosi maşini româneşti

Ponta asigură că toți miniștrii vor folosi mașini românești

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că nu a avut succes în a-i convinge pe membrii Guvernului să folosească doar autoturisme fabricate în România, reușind să convingă doar trei miniștri în acest sens, dar a asigurat că toți miniștrii vor utiliza în final, în cursul acestui an, numai astfel de mașini.„Nu am avut încă foarte mare succes, doar vreo trei miniștri am reușit să conving până acum, dar sunt încăpățânat și o să-i vedeți în cursul anului pe toți miniștrii în mașini românești: în Dacia sau în Ford”, a spus Ponta. El a arătat că, personal, folosește un autoturism Dacia Duster.