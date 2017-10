Ponta ar candida la Preşedinţie în 2019 sau 2024

Ponta ar candida la Președinție în 2019 sau 2024

Premierul Victor Ponta a declarat că liderul PNL, Crin Antonescu, rămâne candidatul USL la alegerile prezidențiale din 2014, punctând însă că nu exclude o candidatură a sa la alegerile pentru Președinție din 2019 sau 2024.„După victoriile de anul trecut, după faptul că ambii lideri am împărțit beneficiile acestei victorii și după puterea pe care o are USL și nu și-o va pierde până la anul, poate că până în 2016 vor fi nemulțumiri. Este foarte posibil, dar până la anul eu cred că dl Antonescu, candidatul USL, pleacă în mod clar cu prima șansă (la alegerile prezidențiale din 2014, n.r.). Nu mă uit foarte mult în ograda celorlalți, dar dacă el candidează cu dl Boc, doamna Udrea sau dl Ungureanu poate să plece în vacanță liniștit", a susținut primul ministru la postul B1.Ponta a exclus o posibilă candidatură a sa la Președinție în 2014.„Să nu-mi scoateți această declarație în 2019 sau în 2024! În 2014 categoric nu. Nu aș fi om politic dacă aș spune nu niciodată nu voi candida la prezidențiale. Mai este însă foarte mult. În 2024, pare enorm, eu o să am 52 de ani. După părerea mea un președinte care să liniștească țara, să o modereze trebuie să fie un președinte de peste 50 de ani", a precizat el, completând că un șef de stat are datoria să fie demn și să-și apere țara.Premierul a subliniat că PSD nu-l va susține pe Sorin Oprescu în cazul în care acesta va candida la alegerile prezidențiale."Cred că dl Oprescu, care este și prietenul meu la fel cum este și Crin Antonescu, am făcut campanii, proiecte împreună - este foarte mult de făcut pentru București - vrea să fie primar", a arătat Ponta.Ponta a adăugat că în cadrul USL a fost semnat un acord în sensul susținerii lui Antonescu la Președinție în alegerile din 2014.