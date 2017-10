Ponta: Antonescu şi-a minţit colegii. Nu ar fi prima dată când le spune ceva şi nouă altceva

Ponta: Antonescu și-a mințit colegii. Nu ar fi prima dată când le spune ceva și nouă altceva

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă stenogramele privind legea amnistiei care au apărut, recent, în presă, sunt adevărate, Crin Antonescu "și-a mințit colegii", a spus premierul Victor Ponta, luni, făcând referire la dezvăluirile din ședința de vineri a liberalilor."Până marți nu am știut nimic despre modificările la Codul Penal. Dacă stenogramele sunt adevărate, Antonescu și-a mințit colegii. Nu ar fi prima dată când Antonescu le spune ceva colegilor și nouă altceva. Antonescu a propus ca Guvernul să-și asume răspunderea pe Legea amnistiei, dar am refuzat. Am fost cel puțin 12 persoane când s-a decis ca proiectul să fie votat de Parlament", a spus Victor Ponta.Reamintim că, într-o înregistrare apărută, recent, în presă, președintele PNL, Crin Antonescu, le-a spus colegilor de partid că Victor Ponta i-ar fi propus să dezaprobe public Legea grațierii și a amnistiei, dar să o voteze în plen, scrie realitatea.net.