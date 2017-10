Ponta: Am verificat personal și nu am retrasă nicio viză de către SUA

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a anunțat că a verificat personal la Ambasada SUA și nu are nicio viză diplomatică sau turistică retrasă de Statele Unite.„Ca să oprim încă o dezinformare mizerabilă a propagandei securiste — am verificat personal și NU am nicio viză (nici diplomatică, nici turistică) retrasă de către SUA! Ce mizerie!”, a postat Ponta pe Facebook.Premierul a dezmințit astfel o informație care a circulat în ultimele zile conform căreia Ambasada Statelor Unite i-ar fi ridicat viza diplomatică în urma dosarului de la DNA.