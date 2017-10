Ponta a inaugurat Autostrada Soarelui… de pe Centură

4

CATRE: PRIMARIA….CONSTANTA Rugam solutionarea problemei cainilor maidanezi de urgenta prin aplicarea Legii in vigoare (Legea 227/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan). Este de notorietate publica (declaratii Prefectura Capitalei) ca o lege generala nu poate abroga o lege speciala asadar Legea 9/2008 care interzice eutanasierea fiind lege generala nu se aplica in cazul maidanezilor. Situatia lor este reglementata prin legea speciala 227/2002. Insasi Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată prin Legea nr. 9/2008, prevede la art. 1 alin. (2) că „gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se face prin lege specială”. Astfel, legea 227 trebuie pusa in aplicare dupa cum urmeaza: Art. 4: Cainii fara stapan vor fi capturati si transportati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan, unde vor fi cazati o perioada de 14 zile, cu respectarea normelor prevazute in anexele nr. 1 si 2." Art. 7 (1) In situatia in care, dupa expirarea termenului de cazare prevazut la art. 4, cainii nu au fost revendicati sau adoptati conform anexelor nr. 4 si 5, acestia vor fi eutanasiati. Art. 8. La articolul 14, litera a) va avea urmatorul cuprins: a) nerespectarea dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 și 10, precum si a conditiilor prevazute in declaratia angajament, cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. Toti cainii crotaliati (cipati) sunt caini cu stapani: au fost adoptati de catre persoane fizice sau ONG-uri prin declaratia-angajament sub semnatura (formularul de mai jos) dar au fost abuziv reabandonati pe strazi. Rugam asadar aplicarea legii prin identificarea adoptatorilor dupa cip si amendarea acestora de catre Directia Sanitar Veterinara, in paralel cu ridicarea cainilor reabandonati. ANEXA 5 FORMULAR DE ADOPȚIE/REVENDICARE Subscrisã societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/județul ......, telefon ......, înregistratã la Oficiul registrului comerțului ............ sub nr. .........., reprezentatã de ............ în calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajeazã sa adopte un numãr de .......... caini, identificati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti de Serviciul de gestionare a cainilor fãrã stãpân, în urmãtoarele condiții: 1. sa respect normele de îngrijire și hranire a cainelui; 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. sa anunț Serviciul de gestionare a cainilor fãrã stãpân, în cazul decesului sau al înstrãinãrii acestuia; 4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a cainilor fãrã stãpân; 5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fãrã stãpân, taxa care reprezintã cheltuielile medicale și de întreținere aferente cazarii cainelui. Data ......... Semnatura reprezentantului societãții ........................................ Semnatura reprezentantului Serviciului de gestionare a cainilor fãrã stãpân ........................................" Rugam sa puneti capat odata pentru totdeauna tuturor agresiunilor pe care le suportam de atatia ani: NE MUSCA. Sute de mii de oameni muscati in doar cativa ani! NE OMOARA. Zeci de cazuri mediatízate: oameni sfasiati sau omorati in orase, la camp, la strans vreascuri/ciuperci in padure, pe stazi, in cimitire, in diverse incinte publice, japonezul in parcare, copii omorati, cusuti cu sute de copci, batrani in coma, mutilati, bagati in spital si ramasi cu sechele pe viata. NE TERORIZEAZA. Muscaturile care i-au curmat viata japonezului au fost de gamba. Nu majoritatea am fost muscati de gambe? Implicit faptul ca am supravietuit muscaturilor se datoreaza practic norocului ca nu ne-au fost sectionate vase principale de alimentare cu sange a picioarelor, anume toti oamenii muscati am fost la milimetri de moarte! Nu vrem ca noi si copiii nostri sa mai traim cu frica ca in orice zi le putem cadea prada, ca nu stim niciodata care vor fi urmatoarele victime. POLUEAZA MEDIUL SI NE IMBOLNAVESC : poluare fonica (simpla descindere in mijlocul unei haite de caini si masurarea vacarmului de latraturi si urlete cu sonometrul in miezul noptii); poluarea solului si a vegetatiei (dejectii canine zilnice inmultite cu numarul cainilor si cu perimetrul in care isi fac veacul ani de zile); poluare atmosfera - surse suplimentare de dioxid de carbon; poluare biológica: excrementele se usuca praf si se imprastie in aer, se depun duse de vant absolut peste tot – contaminare atat prin atingere cat si inhalare: transmit leptospiroza, infectie extrem de grava care se transmite la om prin fecale si distruge organele interne; toti cainii transmit hidatidoza - arhicunoscutii «chisti cu apa la plamani si ficat» transmit toxocare canis: puii sunt infestati (de la femela mama) ceea ce impune deparazitarea lor, iar pentru animalele adulte, deparazitare o data la 3 luni. Severitatea simptomelor depinde de cantitatea de oua larvate ingerate si de localizarea larvelor: in ochi sau in organele interne – foarte greu de depistat (plamani, cord, creier). Boala localizata in ochi duce la orbire iar cea localizata in organe la deces. toti lasa purici si capuse care transmit printre cele mai grave boli atat virale cat si infectioase (unele letale). Protectia si prevenirea ar fi deparazitarea periodica a cainilor, strangerea excrementelor cainilor, limitarea accesului cainilor la locurile de joaca, in parcuri, informarea locuitorilor prin campanii, cele mai eficiente fiind cele pentru copii, elevi, care ajung intr-un mod mai sensibil si convingator la parinti. Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice - art. 2, pct 15 interzice ” lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri”. Asadar, prin lasarea acestor caini pe strazi in numele drepturilor animalelor incalcati pur si simplu drepturile omului : ART. 24 DIN DREPTURILE OMULUI (DREPTUL LA ODIHNA SI RECREATIE)! ART. 3 DIN DREPTURILE OMULUI (DREPTUL LA VIATA, LIBERTATE SI SECURITATE PERSONALA)! NU ESTE ADMISIBIL CA AUTORITATILE SA NU NE POATA ASIGURA DREPTURILE LEGITIME PRIMORDIALE: SANATATEA PUBLICA, SIGURANTA PERSONALA SI VIATA! Va multumim,