Poliţist local din Ovidiu, agresat de un cetăţean ce vandaliza afişele PDL

Violențele electorale continuă:

Polițist local din Ovidiu, agresat de un cetățean ce vandaliza afișele PDL

Potrivit unui comunicat din partea administrației locale, ieri, pe una din Străzile localității Ovidiu a avut loc un nou incident ce a implicat violența. Astfel, unul din agenții Poliției Locale a fost agresat de un cetățean ce vandaliza materialele de campanie ale PDL. Incidentul s-a soldat cu fracturarea unui deget al agentului Poliției Locale din Ovidiu. Cu privire la acest eveniment, primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai a ținut să precizeze: „Am decis să mă întorc în mijlocul cetățenilor și al echipei de campanie în ciuda faptului că încă nu mi-am revenit complet după incidentul în care am fost agresat de un membru PNL, chiar dacă medicii mi-au recomandat să nu fac acest lucru încă pentru că ar putea fi periculos pentru sănătatea mea. În calitate de conducător al Orașului Ovidiu fac un apel către toate formațiunile politice să dea dovadă de responsabilitate și să condamne ferm și fără echivoc astfel de manifestări tocmai pentru a preveni și a descuraja astfel de acțiuni. Noi, oamenii politici, nu putem fi responsabili de actele fiecărui membru al echipei de campanie, dar purtăm pe umeri răspunderea pentru felul în care ne alegem colaboratorii. Membrii echipei de campanie a lui Dumitru Bocai NU vor răspunde la provocări și NU vor acționa cu violență”.Mai mult de atât, spune Bocai, „Ovidiu se afla la doar doi pași de Constanța, un oraș modern în care violența nu își are loc”.„Astfel de acte violente îndepărtează orice investitor ce și-ar fi îndreptat privirea către orașul nostru. Escaladarea violențelor în orașul Ovidiu în perioada campaniei electorale pune urbea noastră într-o lumină defavorabilă. Nu am fost și nu vom fi un oraș al violențelor. Astfel de manifestări nu sunt specifice comunității noastre”, spune Bocai în încheierea comunicatului.