Politicienii constănţeni susţin modificarea Legii administraţiei publice locale

Politicienii constănțeni susțin modificarea Legii administrației publice locale

Legea 215 a administrației publice locale este, de la ultimele alegeri, din ce în ce mai criticată și asta din cauza situațiilor de-a dreptul paradoxale în care au fost puși cei care, nota bene!, au fost aleși prin vot direct de cetățeni și ale căror mandate de consilieri locali sau județeni au fost validate de Biroul Electoral. Concret, pentru a deveni consilieri cu drepturi depline, aleșii locali trebuie să fie validați de colegii lor care, la rândul lor, nu au fost încă validați. Acest aspect a dat naștere, inevitabil, la speculații, unele dintre ele cât se poate de motivate, vizavi de obiectivitatea celor care trebuie să-și dea votul pentru colegii lor, ajungându-se uneori la acuzații de genul intereselor eminamente politice. Reamintim aici cazul consilierilor locali ai PD-L Cătălin Filișan și Ion Popescu, dar și pe cel al lui Gheorghiță Corbu, acesta din urmă nefiind validat nici după mai bine de un an de la ședința de constituire a Consiliului Județean Constanța. Fostul consilier local Cătălin Filișan a atacat, de altfel, în instanță, nevalidarea sa în funcție în contextul ședinței de constituire a Consiliului Local Municipal Constanța în luna iunie 2008. El a fost, ulterior, validat de colegii săi în ședința ordinară de CLM din 25 iulie 2008. Exemplele mai sus menționate își propun să demonstreze în ce fel prevederile Legii administrației publice locale pot influența negativ buna funcționare a forurilor legislative locale, încurajând în schimb preferințele și parteneriatele de ordin politic și, de asemenea, interesele obscure care, indubitabil, nu vin în interesul cetățenilor. Validarea consilierilor trebuie făcută de instanța de judecată În această ordine de idei, democrat-liberalul Cătălin Filișan, vicepreședinte al Organizației Municipale a PD-L Constanța, a explicat că, în opinia sa, sistemul de dinaintea modificărilor Legii 215/2001 era mai clar și, în același timp, nu lăsa loc de alte interpretări: „Anterior acestor modificări care, din câte știu, au fost făcute în timpul fostului Guvern, validarea se făcea de către instanța de judecată. Instanța e, de fapt, singura autoritate care ar trebui să facă asta. Altfel, prevederile actuale ale legii lasă deschisă calea răzbunărilor personale”. Cătălin Filișan a precizat și că cel mai bine ar fi să se revină la formula de dinainte, pentru că aleșii locali sunt, de fapt, validați în primul rând prin votul cetățenilor și, ulterior, de Biroul Electoral. „Validarea trebuie să se facă de un complet de judecată speciali-zat, ea nu trebuie lăsată la nivelul poziției arbitrare a unor persoane care nu au pregătire de specialitate și care reprezintă interese politice”, a mai menționat democrat-liberalul. În viziunea sa, persoanele abilitate pentru a iniția un demers prin care Legea administrației publice locale să fie modificată sunt parlamentarii. Avocatul Filișan și-a exprimat, însă, scepticismul vizavi de trecerea unui astfel de proiect de lege în Parlament la o dată atât de îndepărtată de viitoarele alegeri locale. Modificarea Legii 215 ar aduce stabilitate politică De aceeași părere a fost și consilierul local Constantin Matei. Mai exact, liberalul consideră, și el, că o modificare a Legii administrației publice locale ar trebui făcută în sensul în care aleșii locali ar trebui validați în funcție de o instanță de judecată. „Aceasta ar fi propunerea cea mai cinstită”, a declarat el, cu mențiunea că „instanța n-ar trebui să facă acest lucru în mod discreționar”. În plus, Constantin Matei a afirmat și că, în momentul validării mandatelor de către instanța de judecată, aceasta din urmă ar putea să constate și dacă, în cazul unora dintre consilieri, există sau nu stări de incompatibilitate. În opinia sa, modificarea acestei controversate legi ar presupune și o stabilitate politică. În aceeași ordine de idei, consilierul local PNL a făcut referire și la situația în care anumiți consilieri își pierd, în timpul mandatului, sprijinul politic din partea partidului care i-a susținut și pe lista căruia au candidat. Iar aici Matei a declarat că, în ceea ce-i privește pe cei trei consilieri locali din CLM Constanța (Dănuț Moisoiu, Mădălina Popa și Florin Gheorghe) care încă activează sub „egida” PD-L cu toate că au fost excluși din partid, „problema este a primarului Radu Mazăre, pentru că el e cel care acceptă”. „Îi convine situația și face abuz de ea”, a mai precizat penelistul, adăugând că și acest aspect ar trebui reglementat în cazul unei modificări a legii în vigoare. Deputatul Iorguș susține un proiect pentru modificarea Legii administrației locale Pentru a elimina fie măcar și o parte dintre problemele pe care le ridică o lege fără cap și fără coadă, parlamentarul constănțean Zanfir Iorguș susține în prezent o inițiativă legislativă care își propune să modifice statutul aleșilor locali adoptat prin Legea 215/2001. Astfel, susține deputatul PD-L al Colegiului 5, prin proiectul de lege inițiat de parlamentarii democrat-liberali de Constanța, „validarea mandatelor de consilieri se face prin hotărâre de consiliu, în bloc, pentru toți consilierii validați de comisia de validare, prin votul deschis al majorității simple din numărul total al acestora”. „Pentru a se evita abuzurile unei majorități, propun validarea în bloc a Consiliului Local și nu nominal, cum se făcea până acum”, a menționat Zanfir Iorguș. O altă modificare constă, așa cum a declarat deputatul Iorguș, în faptul că validarea supleantului pe locul declarat vacant se va face printr-o hotărâre a consiliului local adoptată cu majoritatea simplă din numărul consilierilor prezenți într-o ședință ordinară sau extraordinară, după caz, în cel mult 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care s-a declarat vacant locul în consiliu. Extrapolând, modificările Legii 215 se pot aplica și în cazul consiliilor județene, acolo unde aleșii locali se confruntă cu aceleași probleme. E cel puțin bizar ca unui ales local nevalidat să-i revină sarcina de a-l valida pe unul dintre colegii săi.