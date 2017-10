Politicienii constănţeni, între Nicolae Titulescu şi Kurt Vonnegut

Cartea de pe noptieră

Politicienii constănțeni, între Nicolae Titulescu și Kurt Vonnegut

Jorge Luis Borges se gândea la paradis ca și când acesta ar fi fost o bibliotecă. Astfel, scriitorul argentinian spunea: „Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu mi l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă și aici mă aflam eu”. Pentru mulți dintre oamenii politici ai zilei, lectura unei cărți e fie o corvoadă impusă prin natura profesiei, fie o plăcere după care tânjesc, dar căreia, din lipsa de timp pe care o invocă, nu îi mai acordă atenție. Politicienii constănțeni citesc. Încă citesc. Pe lângă proiecte de Consiliu, inițiative legislative și interpelări, literatură. Nu doar de specialitate, ci și beletristică. Proză și poezie. Literatură istorică. Mai mult, unii dintre ei sunt în temă cu cele mai în vogă nume ale literaturii. E interesant de urmărit ce anume citesc politicienii pentru că, în definitiv, lectura lor, fie că vorbim aici de beletristică, fie de istorie, filosofie sau drept le influențează discursul public și, în egală măsură, formarea spiritual-profesională. Iar oamenii politici sunt, să nu uităm, cei care, într-un fel sau altul, au un cuvânt de spus, prin intermediul proiectelor pe care își spun semnătura și al deciziilor pe care le iau, asupra vieților celor care i-au ales. Viceprimarul Făgădău preferă „Bărbați care urăsc femeile” Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a mărturisit că, în prezent, citește „Bărbați care urăsc femeile”, o trilogie de 2.000 de pagini a scriitorului suedez Stieg Larsson. „Am crezut că e o lectură ușoară, dar nu e deloc așa. Cartea, din ce știu eu, s-a vândut în două milioane de exemplare în doar două zile de la moartea autorului său”, a declarat Făgădău. Înainte de „Bărbați care urăsc femeile”, viceprimarul urbei a citit „Micul dejun al campionilor”, cartea mult mediatizatului Kurt Vonnegut. Mărturisind, totuși, că timpul nu îi permite să citească atât cât i-ar plăcea, social-democratul constănțean a declarat și că nu poate spune că are un scriitor preferat, dar că îi place ca atunci când achiziționează cărți să o facă direct din librării, și nu prin comandă online. „Nu sunt adeptul cumpărăturilor online. E mai plăcut să frunzărești o carte în mână, înainte de o cumpăra”. În ceea ce privește cel mai îndrăgit roman, lui Decebal Făgădău nu i-a fost greu să se decidă: „Muntele vrăjit” al lui Thomas Mann. Pe lângă acesta, însă, vicele a adăugat: „Mi-a mai plăcut și «Roșu și negru» al lui Stendhal”. Și chiar dacă la capitolul timp nu stă, potrivit propriilor declarații, deloc grozav, edilul Constanței își aruncă ochii, în weekend, și pe lucrări de politologie, comunicare și marketing politic. În general, însă, citește „literatura necomercială”: „Citesc, în principiu, tot ce nu este comercial. Nu citesc tâmpenii gen Sandra Brown”, a completat el. Micul Titulescu Consilierul județean democrat-liberal Adrian Gheorghiță nu alocă foarte mult timp beletristicii. Nu pentru că nu i-ar plăcea, ci fiindcă, potrivit declarațiilor sale, timpul nu îi permite, deși i-ar plăcea. Ceea ce citește, însă, în fiecare zi, sunt lucrări de specialitate, anume literatură juridică. „De citit, citesc în fiecare zi, sunt cu cărțile de specialitate pe masă”, a declarat el. De profesie avocat, Adrian Gheorghiță a declarat că, atunci când vine vorba de lectura pe care o preferă, aceasta e literatura istorică. Ultima carte citită este „Războiul celor două roze și Regii Casei de York”, de John Warren. Și dacă există, totuși, o literatură pe care o citește, totuși, frecvent, aceasta e literatura pentru copii, pentru cei doi copii ai săi. „Le citesc povești. Și dacă nu vreau, tot citesc. Fetița mea cea mare, de patru ani, mă obligă”, a explicat democrat-liberalul, ușor amuzat. În ceea ce privește figura vreunui om politic, contemporan sau nu, care l-a influențat, consilierul județean, vicepreședinte al Organizației PD-L Constanța, l-a amintit pe Nicolae Titulescu. „Îmi plac discursurile și, de fapt, cariera lui Titulescu”, a menționat Adrian Gheorghiță, referindu-se la cel care, în mai multe rânduri, a fost ministru de Externe al României în perioada 1928-1936. Ținând cont de profesia de avocat, nu e deloc de mirare admirația pedelistului față de diplomatul și omul politic care a fost Titulescu. Între clasicii ruși și cărți de mobilizare În ceea ce o privește pe Cristina Dumitrache, deputat PSD de Constanța, ea a mărturisit că „literatura este singurul lucru care rela-xează cu adevărat”. Cumpărând cărți atât din librării, cât și prin intermediul comenzilor online, parlamen-tarul constănțean a ținut să menționeze că nu vede în lectură o pasiune, cât mai ales „un lucru firesc în viața fiecărui om”. Scriitorul său preferat este, conform declarațiilor sale, Guy de Maupassant, dar preferă și clasicii ruși. Plăcerea de a citi vine din anii de școală, atunci când lectura consta în „Amintiri din copilărie”. Astăzi, Cristina Dumitrache citește „Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness”, semnată de Richard H. Thaler și Cass R. Sunstein, care însă nu a fost încă publicată în limba română. Totodată, deputatul Colegiului 3 a declarat și că ritmul în care achi-ziționează cărți este mai alert decât cel în care le citește. Revista presei, lectura de zi cu zi „Recunosc, în ultimii doi ani nu am mai citit ca înainte. Mi-e dor de vremurile în care aveam timp să citesc”, a declarat deputatul PD-L Maria Stavrositu. Ea citește, însă, conform explicațiilor sale, în fiecare zi, „revista presei, analize politice, documentări pentru pro-iectele de legi”. „Biblioteca știe mai multe decât mine. Cumpăr multe cărți din librării, dar nu mai apuc să le mai citesc. Cele mai recente achiziții sunt cărți de politică, despre Brătianu, despre Antonescu, despre istoria Partidului Național Liberal. Le-am început, dar nu am apucat să le termin”, a precizat parlamentarul constănțean. În ceea ce privește literatura, Maria Stavrositu a declarat că adoră cărțile lui Camil Petrescu și că, de asemenea, una dintre cărțile care a marcat-o a fost „Maitreyi”, a lui Mircea Eliade. „Îmi plac scriitorii români clasici: Camil Petrescu, Eliade, Liviu Rebreanu, Marin Preda”, a men-ționat ea. Cu toate că de profesie este matematician, deputatul Colegiului 10 a menționat că literatura rămâne una din pasiunile sale. Nu toți sunt „devoratori de literatură” Deputatul PNL George Dragomir a recunoscut fără ezitare: „Citesc rar și puțin”. Motivul? - „Abia am timp să citesc toată documentația și toate materialele din comisiile de specialitate”, a argumentat el. Pasionat de istorie și precizând în această ordine de idei că i-ar fi plăcut să urmeze o profesie pe linie istorică, „poate în arheologie”, George Dragomir a explicat că nu a fost un împătimit al literaturii, ultimele cărți citite vara aceasta fiind semnate de Eliade și de Emil Cioran. Așadar, puțină filozofie. „Nu am fost niciodată un devorator de literatură. Poate și pentru că am absolvit un liceu cu profil tehnic și o facultate din care am ieșit economist, finanțist”, a venit explicația deputatului liberal. Președintele PNL Constanța a ezitat să nominalizeze un om politic al cărui discurs îl agreează. „Mi-e greu, dintre contemporani, să nominalizez. Politicienii de marcă, din păcate, nu se prea mai disting astăzi în Parlament”. Chiar și așa, însă, George Dragomir l-a amintit pe istoricul Nicolae Iorga.