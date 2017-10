Poliţia Locală, doar pe hârtie

Poliția Locală, doar pe hârtie

Primarul Radu Mazăre s-a arătat îngrijorat de starea infracționalității care ar fi crescut în Constanța. El a spus că noua Lege a Poliției Locale îi permite să angajeze până la 370 de polițiști locali. Edilul a precizat că, acum sunt 30, și ar putea angaja până la 370, printre ei fiind cuprinși și cei de la Corpul de Control al Primăriei. „Nu știu cum să fac, pentru că asta înseamnă cheltuieli mari, fără să mai luăm în calcul dotările cu mașini. Eu aș fi vrut să facem patrule, fiecare cu zonele ei arondate, să le dăm mașini sectoriștilor. În plus, la fiecare scară ar trebui trecute numerele de telefon mobil ale celor care patrulează prin zonă, să știe omul pe cine să sune în caz de nevoie. Nu am bani pentru dotări cu mașini și nici pentru combustibil. Am, însă, o soluție: O să mă duc să vorbesc pe la firme să-mi dea niște mașini și combustibili ca să facem Poliția asta”, a spus Mazăre.