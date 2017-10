Poiana, primul sat din judeţul Constanţa branşat la reţeaua de gaze

Poiana, primul sat din județul Constanța branșat la rețeaua de gaze

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a inaugurat, ieri, începerea lucrărilor la rețeaua de distribuție de gaze în satul Poiana, ce aparține de orașul Ovidiu. Alături de edil, panglica de inaugurare a fost tăiată de pre-ședintele interimar al CJC, Cristinel Dragomir, și deputatul social-democrat Radu Babuș.„Sunt foarte fericit că proiectul ali-mentării cu gaze naturale a satului Poiana începe să prindă viață. Vorbim de primul sat din județul Constanța care va fi racordat la gaze. Este o promisiune făcută în campania electorală și este un proiect foarte important pentru mine deoarece știu că de avantaje vor beneficia atât locuitorii satului cât și investitorii care au afaceri aici. La finalizarea proiectului se vor putea racorda cu toții, iar oamenii de afaceri vor putea stabili prețuri mai mici la produsele pe care le comercializează deoarece vor exista costuri mai reduse”, a declarat primarul George Scupra.El a explicat că, până la sfârșitul acestui an, rețeaua de alimentare cu gaze naturale va ajunge la intrarea în sat pentru ca anul viitor să se realizeze racordarea individuală a gospodăriilor. Concret, la final, rețeaua va avea 15 kilometri. Drept urmare, până la începutul iernii 2015 - 2016, locuitorii satului Poiana vor putea să-și racordeze gospodăriile la rețeaua de gaz.„Ceea ce se întâmplă acum este o stare de normalitate care ar trebui să prindă contur în toate localitățile. Racordarea satului Poiana la rețeaua de gaze naturale este o dovadă că se poate ca și oamenii de la sate să aibă condiții civilizate de trai”, a spus și deputatul Radu Babuș.De departe, cei mai fericiți sunt locuitorii care vor beneficia de acest serviciu dar și investitorii care au afaceri în zonă.„Ne bucurăm nespus că ne vom putea racorda la gaze naturale și astfel vom renunța la sobele de teracotă. În sfârșit, vom avea condiții de trai civilizate pentru că nu se va mai face murdărie de la lemnele sau cărbunii pe care îi foloseam pentru a face focul în fiecare iarnă. Mai mult, am înțeles că și costurile vor fi mai mici comparativ cu materialele pe care le folosim acum”, a spus una dintre localnice.La rândul său, Mircea Fotu, patronul unei fabrici de lactate din zonă a spus că ceea ce se întâmplă este un lucru necesar.„La un moment dat, am făcut o socoteală și vroiam să închid aface-rea pe care o am. Nu se mai merita să continui deoarece totul este foarte scump plus mâna de lucru. Acum, când am văzut că ne vom putea racorda la gaze naturale sunt hotărât să continui deoarece costurile vor scădea cu aproximativ 40%. Este o veste bună și pentru oamenii care îi am angajați. Eu sunt de fel din satul Poiana și toți angajații sunt din satul acesta sau din Ovidiu”, a declarat Mircea Fotu.