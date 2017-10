Podul de la Agigea va fi ÎNCHIS TOTAL. Află când!

1

închis total, timp de trei zile, din 15 în 15 minute.

Cum adica vine asta? Timp de trei zile podul va vi inchis permament. Asta este clar, timp de trei zile pe pod nu circula nimic. Partea a doua cu cele 15 minute e mai greu de explicat, dar prin maiestria de neintrecut in ale scrisului a doamnei Mocanu si a vigilentei de inspaimimtatoare a corectorului aflam un lucru care merita premiul Nobel pentru fizica: la Agigea, Romania, ziua are 15 minute. Pentru maiestria de neegalat in ale scrisului, si profuna cunoastere a limbii romane, nominalizez pe doamna Mocanu pentru premiul Puli-tzer 2013. La Mai Mare.