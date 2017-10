PODUL de la AGIGEA, noi REGULI pentru navetişti. CE RISCURI IMPLICĂ?

PODUL de la AGIGEA, noi REGULI pentru navetiști. CE RISCURI IMPLICĂ?

Totodată, aleșii județeni au mai votat un proiect de hotărâre prin care transportul de persoane și cel special de peste 3,5 tone să poată circula pe podul de la Agigea.„Noi eliberăm licențele de transport persoane și tot noi reglementăm. Transporturile speciale se referă la cei care duc angajații la muncă, la Șantierul Daewoo. De dimineață au fost oprite microbuze cu copii pentru că depășeau capacitatea de 3,5 tone. Nu există o hotărâre de Guvern, doar hotărârea CJC. Noi am venit cu o reglementare pe lângă cea a CNADNR”, a spus președintele CJC,Decizia va intra în vigoare la cinci zile de la adoptare, mai exact, începând de luni, dacă nu va fi atacată în contencios administrativ. Directorul regional al CNADNR,, a declarat că nu a fost consultat cu privire la hotărârea adoptată de consilierii județeni.„Se stabilise, așa cum știți și dumneavoastră, de reprezentanții CNADNR ca să treacă doar cele cu masa până în 3,5 tone. Dacă cei de la Consiliul Județean au luat altă hotărâre, înseamnă că știu ei ce au de făcut. Eu nu cunosc atribuțiunile celor de la CJC. Vedem ce se va întâmpla în zilele următoare”, a declarat Marin Dima.La rândul lui, prefectul județului Constanța,, a spus că hotărârea luată de consilierii județeni este perfect valabilă, cu atât mai mult cu cât ea a și obținut avizul de legalitate.„Până acum, nu aveam niciun înscris care să precizeze cine are voie să circule și cine nu. Cum nu a fost dată o hotărâre de Guvern, actul normativ emis de Consiliul Județean este ca și un act normativ local. Noi am acordat deja avizul de legalitate pentru el”, a declarat prefectul Eugen Bola.În ceea ce privește transportul de marfă, tot ieri, directorul CN ACN SA, Daniel Georgescu, a declarat, referitor la soluția tehnică privind amplasarea celor două pontoane necesare traficului greu, ca urmare a închiderii podului de la Agigea pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, că urmează să fie adusă o gabară, adică o navă de mari dimensiuni, de la Galați.„Gabara este de la Navrom Galați. Gabara are o capacitate de 12 TIR-uri. Tot pe gabară vor urca și mașinile de transport persoane. La un transport, ce durează circa 25 de minute, pot fi încărcate 12 tiruri. Vom ridica nivelul canalului cu 45 de cm. În cel mai scurt timp, vom aduce și un tip de bac care să transporte autovehiculele cu masă mai mare de 3,5 tone. Administrația Canalelor Navigabile nu percepe nicio taxă pentru acest tranzit. Cei de la Navrom Galați vor ca noi să suportăm cheltuielile legate de combustibil și personalul gabarei”, a declarat directorul CN ACN, Daniel Georgescu.