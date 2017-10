„Poate îl va convinge primarul din Limanu pe Iorguş să treacă la PNL!“

„Poate îl va convinge primarul din Limanu pe Iorguș să treacă la PNL!“

Nu pleacă niciun primar din PNL, nici de bună voie și nici exclus. Mai mult chiar, până și edilul din Techirghiol, Adrian Stan, care nu este deloc în relații cordiale cu conducerea județeană a partidului, are asigurări din partea președintelui PNL Constanța, George Dragomir, că va avea susținerea partidului și pentru alegerile din 2012. În ultima vreme, tot mai multe zvonuri circulă pe marginea plecării unor primari liberali din partid. Impropriu spus plecare, pentru că, dacă ar face-o de bună voie și nesiliți de nimeni, aceștia și-ar pierde mandatele, motiv pentru care se vorbește mai mult despre forțarea mâinii partidului să îi excludă. Acest lucru, însă, nu se va întâmpla, după cum ne-a dat asigurări și președintele organizației județene a PNL Constanța, deputatul George Dragomir. „Primarul de la Mihai Viteazu pleacă de vreo opt ani din partid și vedeți bine că tot la noi e”, a declarat Dragomir pentru „Cuget Liber”. „La fel și în cazul primarului din Limanu. Ce e rău că este prieten cu deputatul PDL Zanfir Iorguș? Foarte bine, numai să vedem care pe care va convinge… poate îl va convinge primarul pe deputat să treacă la noi, cine știe?!”, a mai completat deputatul liberal. Liderul liberal stă foarte liniștit în privința posibilelor plecări speculate prin presă, convins fiind că PDL nu le mai poate oferi nimic în prezent edililor ca să îi atragă de partea sa. „Dacă nu au plecat până acum, de ce ar pleca de acum încolo, când PDL este în cădere liberă?”, este de părere Dragomir. „Sprijin necondiționat“ pentru Adrian Stan și în 2012 Un caz aparte este și primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan. Este de notorietate relația proastă pe care edilul o are cu conducerea județeană a partidului, lucru confirmat și de George Dragomir. De asemenea, au tot circulat zvonuri cum că edilul ar fi curtat de PSD. „Nu e o comunicare foarte bună între mine și domnul primar de la Techirghiol, dar nu mă deranjează. Am întrebat și organizația referitor la activitatea dumnealui și la colaborarea pe plan local și semnalele sunt bune, astfel că, rămân deschis și hotărât să îl sprijin în continuare. Primarul de la Techirghiol se bucură de aprecierea noastră și în continuare”, a mai spus liderul liberal. Dragomir a mai declarat că este convins că Stan este un liberal convins, motiv pentru care nu ar fi așa ușor pentru PSD să îl coopteze în propria ogradă. „Nu pleacă el așa ușor din partid. Neîmplinirile pe care poate le reclamă la PNL acum se pot transforma, mai târziu, în realizări”, a concluzionat deputatul. Așadar, oricât s-ar strădui primarul Adrian Stan să se îndepărteze de PNL sau PSD să se apropie de edilul, încă, liberal, cel puțin pentru moment nu pare să se concretizeze o altă combinație decât cea liberală pentru alegerile din 2012, la Techirghiol.