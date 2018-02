Poate deveni Constanţa un „oraş magnet“? "22% dintre români ar alege să se mute aici"

Poate deveni Constanța un „oraș magnet“? "22% dintre români ar alege să se mute aici"

Reprezentanții Primăriei Constanța și ai Băncii Mondiale au organizat, vineri, o întrevedere pentru a discuta despre potențialul de dezvoltare al orașului de la malul mării. În cadrul întâlnirii au participat și reprezentanți ai universităților din Constanța, ai mediului economic și turistic.În cadrul prezentării, Banca Mondială a evidențiat contribuția și rolul important pe care orașul Constanța le are din punct de vedere economic și social, atât la nivel regional și național, cât și la nivel european și chiar mondial.„Constanța este una dintre puținele zone urbane din lume care lucrează direct cu Banca Mondială. Prin accesarea acestei asistențe tehnice personalizate, ne propunem să folosim din expertiza și experiența dovedite pe care Banca Mondială le are și să oferim o șansă în plus orașului să se dezvolte sănătos și durabil“, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța.Experții Băncii Mondiale au prezentat și rezultatele unui sondaj realizat la nivel național, cu privire la percepția pe care o au românii despre Constanța și potențialul său.Conform acestui sondaj, 22,2% dintre români ar alege să se mute la Constanța, iar printre motivele cel mai frecvent invocate de către respondenți în privința acestei alegeri se regăsesc: apropierea față de mare și o bună calitate a vieții pe care o oferă orașul.„În ultimii ani, ritmul de creștere economică al Constanței depășește, de multe ori considerabil, nivelul înregistrat de alte orașe la nivel internațional. Constanța are un potențial deosebit și are foarte multe oportunități de dezvoltare care trebuie cât mai bine fructificate. Zona Metropolitană Constanța este una din puținele în care s-a înregistrat o creștere demografică, în ultimul timp, în contextul în care populația României este într-o continuă scădere. Acesta este cel mai bun indicator, un oraș care reprezintă un magnet pentru oameni este într-adevăr un oraș competitiv și un oraș care are potențial”, a precizat Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert în dezvoltare urbană al Băncii Mondiale.Sondajul prezentat de experții Băncii Mondiale mai arată că nu mai puțin de 10 milioane de români au vizitat Constanța în ultimii 5 ani, acest aspect indicând potențialul deosebit pe care îl are Zona Metropolitană Constanța din punct de vedere turistic.