„Poate am trădat anumite interese de partid, nu am trădat România”

1

"Patriotismul" - este un cuvant prea des folosit de politicieni

...nu am crezut niciodata in "patriotismul" domnului ministru si nu cred ca este o persoana potrivita pentru functia respectiva, dar traim in romania unde oricine poate profita de naivitatea oamenilor. Din pacate in acest partid unpr se regasesc numai tradatori si foarte multi oportunisti dar mai ales infractori de drept comun (inculpati in dosarul aurului dacic - un exemplu) dar si o serie de fosti militari lipsiti de coloana vertebrala.