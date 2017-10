Poante de mahala

Cei doi măscărici ai sce-nei politice nu-și mai încap în costumele transpirate de atâta prostie și demagogie. În incapacitatea lor de a genera un discurs viabil și credibil în fața electoratului, dar și a propriilor membri de partid, Ponta și Crin au ștrangulat mesajul a două forțe politice importante, aducându-l la nivel de birt. Ieșirea de ieri a „cârlanului” Ponta, după cum îl numea Iliescu, demonstrează odată în plus că nu poate fi un lider, că nu are mesaj, că singurul lui proiect politic, asumat jumi-juma cu An-tonescu, nu are nicio le-gătură cu țara sau cu pro-blemele poporului. Proiectul lui Ponta și Antonescu constă într-un amalgam de mitocănie, incompetență, lipsă de viziune și slăbiciuni, transpuse doar în atacuri la persoană și jigniri la adresa lui Băsescu.Din păcate pentru scena politică, dacă PSD-ul „pros-tănacului” a fost suficient de puternic pentru a se lupta corp la corp cu președintele și Puterea, dar în limitele, chiar și forțate, ale Constituției, PSD-ul de astăzi a devenit suficient de slab astfel încât să-și unească destinele cu fata de casă a scenei politice pentru ca apoi să se mute împreună în mahala. De acolo, cu texte scrise parcă de Vanghelie, cei doi însu-răței își clădesc fericirea, aruncându-și dejecțiile gândirii pe geamurile larg deschise ale televiziunilor de casă.Ponta se vrea bărbatul. Are ochelari, e mai înalt, are procente mai bune în pan-taloni. Crin, nume de floare, partenera. Cosițe bălaie, buze pronunțate, ochi al-baștri, vocea cristalină ca a unui buhai răgușit. Încă de la început, mariajul a fost croit pe interese, mai puțin pe dragoste. Liberalii au țipat că nu vor să fie siluiți după cum li se scoală pesediștilor. Pesediștii, la rândul lor, au zbierat că nu mai vor iubite de conjunctură care, după ce se supără, să plece cu toată mobila la mă-sa. Cei doi însurăței, mama și tata USL, au fost însă atât de drastici încât pe ăștia micuți care se plângeau i-au dat spre adopție. Au ajuns fie la casa de parlamentari ai UNPR, fie copii de casă la Boc și Udrea.Lucrurile s-au așezat între timp, iar Ponta și Crin s-au pus pe treabă. Au planuri mari. Vor ca întâlnirile cu familia să se desfășoare pe stadioane, unde peluzele să înjure de Boc, tribunele de Băsescu, iar loja oficială să arunce cu scaune și sticle în cei doi.Dincolo de situația jenantă și nivelul de mahala în care a fost adus mesajul Opoziției PSD-PNL, rămâne dezamă-girea că trăim într-o țară cu șanse inexistente de a se mai face bine. Cu astfel de politicieni, din păcate mulți dintre ei tineri, fie ei la guvernare sau în opoziție, România pare măcinată, la nivel politic și administrativ, de o cangrenă ce nu mai poate fi tratată decât prin amputare.