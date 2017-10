PNŢCD s-a răzgândit: îl susţine pe Cristian Radu la Mangalia

PNȚCD s-a răzgândit: îl susține pe Cristian Radu la Mangalia

În cursul zilei de ieri, conducerea UNPR Constanța și Mangalia a susținut o conferință de presă în care a fost anunțată semnarea protocolului de colaborare între organizațiile locale ale UNPR, PNȚCD și PDL pentru susținerea candidatului democrat-liberal la primărie, Zanfir Iorguș. Astfel, deși la eveniment fusese anunțată prezența liderului PNȚCD Constanța, Tudor Chesoi, cu doar o oră înainte de conferința de presă, conducerea țărănistă "a dat-o la întors". În cadrul unei conferințe proprii, Chesoi a declarat că îl va susține pe independentul Cristian Radu pentru Primăria Mangalia. Țărănistul a declarat că Biroul Județean al partidului a decis să nu îl mai susțină pe Iorguș, deși exista un protocol de colaborare semnat încă din data de 3 mai. Chesoi a declarat că documentul nu are valoare în condițiile în care mandatul președintelui Organizației Locale Mangalia, Gabriel Ciupercă, expirase la momentul semnării. Mai mult, Chesoi a anunțat că Ciupercă va fi înlocuit de Corneliu Neagoe, care va fi președinte interimar până la organizarea alegerilor. "Sprijinim necondiționat candidatura lui Cristian Radu și este un mare câștig pentru Mangalia faptul că a decis să candideze", a declarat Chesoi. Referitor la candidatura sa, independentul Radu a declarat: "Mi-a fost greu să mă decid dacă să candidez sau nu. Aveam un loc de muncă stabil, pe care nu doream să îl părăsesc, dar am observat că Mangalia nu se îndreaptă într-o direcție bună. Îmi doresc ca cei care mi-au oferit susținerea să sprijine programul meu, nu pe mine ca persoană, și nu vreau să dezamăgesc". "Le-au sclipit ochii atunci când și-au văzut interesul" Ulterior, la conferința la UNPR, informațiile oferite de PNȚCD au fost comentate de cei prezenți, respectiv de președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, deputatul PDL Zanfir Iorguș, liderul PNȚCD Mangalia, Gabriel Ciupercă, precum și de președintele UNPR Mangalia, Ciprian Juncu. Referitor la afirmațiile potrivit cărora Ciupercă avea mandatul expirat în momentul în care a semnat protocolul, acesta a replicat: "Mai am un an de mandat și pot fi înlocuit doar dacă se organizează alegeri. Toată organizația îmi este alături și îl vom susține pe deputatul Zanfir Iorguș". Cu privire la acest aspect, Zanfir Iorguș a menționat că, cel mai probabil, decizia luată de țărăniști a fost motivată de interesele personale. "Am semnat acest protocol încă din data de 3 mai. Nu au existat discuții cum că ar vrea să susțină pe altcineva. Nu mi se pare moral ca PNȚCD să susțină PDL în tot județul, mai puțin la Mangalia. Le-au sclipit ochii atunci cândși-au văzut interesul. Toate aceste aspect pornesc de la Neagoe, dar oamenii din organizația locală nu au de ce să accepte să li se bage pumnul în gură", a declarat deputatul PDL.