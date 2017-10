PNL vrea ca salariaţii din mediul privat să poată primi două salarii în plus

3

Aiurea !

PNL-ul nu mai are busola , nu mai are legaturi cu realitatea economica , sociala si politica , nici cu liberalismul , si mai putin cu neoliberalismul , deloc cu filosofia politica europeana si cu logica existentiala a unui partid care vrea sa mai traiasca . PNL-ul s-a dat cu limbricii PSD-isti , s-a dat cu cioflingarii din ALDE , cu care noapte de noapte se cotzaie si fac pidosnic , schimb de parteneri de la PSD si PMP si de prin alte parti . PNL- ul este in moarte clinica , duhneste deja a putreziciune , a hoit execrabil , inestetic , inutil , caruia i se canta deja , la chitara , prohodul ultimei rasuflari ... Hienele liberale au intrat in panica si propun fel si fel de solutii aiuritoare , doar-doar , vor mai pacali publicul nehotarat si electorii descurajati . S-au dat cu pravoslavnicii , popalai si calugari tembeli - o miscare antieuropeana - au votat alaturi de PSD toate masurile legate de alegeri , care favorizeaza primarii mafioti , si-au pus in functii penalii , cu dezlegare de la PSD , prefecti si directori in deconcentrate , la BNR , ASF , ITM , RAR etc. etc. Maine , nu mai este nevoie sa se alieze declarativ si faptic cu PSD-ul , pentru ca una sunt de multi ani si ca una sug , mulg si belesc tara ! Niste hahalere , niste ratati , niste faliti !