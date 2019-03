Propunere legislativă

PNL vrea aceeași taxă de la începutul până la sfârșitul facultății

Tineretul Național Liberal a inițiat o propunere legislativă prin care studenții care ocupă locuri cu plată să plătească aceeași taxă de la începutul până la sfârșitul facultății.







Mai exact, tinerii din PNL propun ca taxa de studiu pe care studenții care ocupă locuri cu plată o achită anual să fie stabilită la aceeași valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul până la finalul studiilor universitare ar asigura predictibilitate financiară pentru studenți și ar descuraja abandonul pe fondul creșterii taxelor de studiu.







Proiectul de lege va fi depus în Parlament de președinta Tineretului Național Liberal, deputatul Mara Mareș.

„Credem că studenții români care ocupă locuri cu taxă în cadrul facultăților au nevoie de stabilitate financiară, iar actualul cadru legislativ nu îi ajută în acest sens. De aceea, am lucrat împreună un proiect de lege prin care propunem ca taxele de studii să fie stabilite pentru întreaga durată a ciclului de studiu. În prezent, un student care parcurge un ciclu de studii de 4 ani, de exemplu, poate fi în situația în care taxa să varieze destul de mult de-a lungul anilor - așa încât de la primul la ultimul an diferența să fie consistentă, chiar și de peste 1.000 - 1.500 de lei. Astfel, studenții nu își pot planifica finanțele pentru a susține plata taxei, așa cum se întâmplă în alte țări. Ne dorim ca rata abandonului în timpul studiilor universitare să scadă, ne dorim ca studenții să nu abandoneze programele de studiu pe care le urmează din motive financiare. În plus, plafonarea acestor taxe de studiu ar permite o mai ușoară planificare a unor instrumente juridico-financiare la care studenții sau familiile acestora pot apela pentru susținerea taxelor universitare“, este mesajul transmis de tinerii liberali.