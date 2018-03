PNL: Vom folosi toate mijloacele legale pentru a opri desfiinţarea Pilonului II de pensii

PNL: Vom folosi toate mijloacele legale pentru a opri desființarea Pilonului II de pensii

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

PNL afirmă într-un comunicat de presă transmis joi că va folosi toate mijloacele legale pentru a opri desființarea Pilonului II de pensii.Liberalii consideră că nealimentarea conturilor individuale de pensie ale românilor din Pilonul II va duce la falimentul sistemului de pensii administrate privat, pentru că administrarea fondurilor acumulate până în prezent nu va mai fi rentabilă, iar de aici până la naționalizarea celor aproximativ 7 miliarde de euro din conturile de pensie privată ale românilor nu mai e decât un pas foarte mic pentru guvernarea pesedistă."Partidul Național Liberal face un apel la români să nu asiste pasiv la acest jaf de proporții din banii lor de pensie și să ia atitudine public față de această nouă măsură abuzivă a guvernării PSD - ALDE împotriva oamenilor liberi, întreprinzători, creativi, dinamici care dezvoltă România cu spiritul lor și care nu vor să depindă de ceea ce le dă statul, nici acum, nici la pensie. În același timp, PNL somează coaliția PSD - ALDE să nu încalce dreptul la proprietate al românilor și să nu fure banii de pensie ai oamenilor. PNL se opune măsurilor comuniste din economie și societate promovate de actuala guvernare și va ataca orice măsură împotriva economiei private care încalcă libertatea economică și dreptul la proprietate al românilor, inclusiv dreptul la pensie, atât în Parlament, cât și la Curtea Constituțională", relevă comunicatul, semnat de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă.Conform acestuia, desființarea sistemului de pensii administrate privat înseamnă că guvernarea PSD - ALDE anulează dreptul la o pensie privată decentă, suplimentară față de pensia publică, pentru 7 milioane de români."Coaliția PSD - ALDE își trădează tot mai mult ura de clasă împotriva oamenilor liberi și a activităților economice private din România. Cu fiecare intervenție publică sau decizie guvernamentală, coaliția condusă de Dragnea și Tăriceanu atacă inițiativa privată, libertatea economică și dreptul la proprietate al românilor, drepturi garantate de Constituție și principii fundamentale în orice stat democratic cu o economie dezvoltată. În cel mai pur stil al partidelor comuniste, PSD și ALDE au început să dea ordine angajatorilor privați cum să modifice contractele de muncă ale salariaților, trimit ITM-urile și sindicatele în inspecție fără nicio bază legală pentru a verifica transferul contribuțiilor, vor să desființeze sistemul de pensii private și să naționalizeze economiile românilor din Pilonul II de pensii, înființează societăți publice la nivelul primăriilor și ministerelor care distrug concurența privată în furnizarea serviciilor și realizarea lucrărilor publice etc", se arată în comunicat.Pe de altă parte, relevă sursa citată, companiile și oamenii de afaceri sunt agresați săptămânal cu noi reglementări și măsuri fiscale haotice care le afectează planurile de afaceri și competitivitatea atât pe piața internă, cât și externă."Practic, după ce în 2017 PSD și ALDE au făcut praf echilibrele economice pentru realizarea unor promisiuni electorale populiste de majorare a unor salarii din sectorul public, oamenii din economia privată vor fi obligați în acest an să achite nota de plată a acestor măsuri forțate. Pilonul II de pensii administrate privat a fost și vedem că rămâne un ghimpe pentru guvernarea PSD - ALDE, pe care dorește să-l desființeze cât mai repede cu putință. Ministrul Minciunii PSD, Olguța Vasilescu, continuă să manipuleze opinia publică, afirmând că nu înțelege rostul Pilonului II de pensii. Pentru Olguța Vasilescu, pensia nu este a oamenilor, este a statului care decide când și cât le dă", menționează PNL.Deși trebuia să crească la 6%, conform legii, nivelul contribuțiilor la Pilonul II de pensii a fost redus de la 5,1% la 3,75% din salariul brut, ceea ce înseamnă o reducere a pensiilor private cu 20% la finalul stagiului de cotizare, iar acum PSD și ALDE vor pur și simplu desființarea acestuia, se mai arată în comunicat.Miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat asigurări că nu se desființează Pilonul II de pensii, dar a precizat că este în analiză posibilitatea ca fiecare persoană să poată să aleagă dacă vrea sau nu să cotizeze la acest pilon."Nu este niciun fel de modificare față de ceea ce am comunicat acum trei luni și eu, și domnul președinte Liviu Dragnea, în sensul că nu se desființează acest Pilon II de pensii, nici nu am avea cum să facem acest lucru, doar că analizăm la ora actuală posibilitatea ca fiecare persoană să poată să opteze, adică să nu mai fie o obligație prin lege ca persoana să fie și la Pilonul I, și la Pilonul II de pensii și să-i dăm posibilitatea să opteze", a explicat Vasilescu la Palatul Parlamentului.