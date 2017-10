"PNL va face opoziţie în CJC şi Consiliul Local Constanţa. Palaz şi Banias au trădat electoratul"

2

PNL Face opozitie

Dl Dr.Dr.Profesor PNL specialist in fraude Boroianu Robert Aurel,tu faci analiza politica tu ai sponzorizat, din bani furati si la PNL si PSD,chiar nu iti este Rusine sa esi pe scena politica si sa minti constanteni,tu crezi ca lumea e fraera,daca te sutine partidu,si SRi si ceei din IPj si Parchetul C-ta in special d-na Prc Adina Florea,Puiu Zarafina si a-ti care nu au verificat ce trebue si vau protejat.Si a-ti furat in stil barbar la Gepeto,ani de zile.Si Justitia va ocroteste ca aveti avocati buni si a-ti dat Spagi mari sa ascunda adevarul.Nu cumva Co-Presedinta.Dr in drept Alina Gorghiu care nu te cunoste si a vazut ca esti,tare bun la lipit afise pe str pentru Presedintele Klaus Werner Iohannis in capania electorala a lui sisa poate safi si protejat si sa mai observi inca ceva int-re timp si cu spaga care ai dato la primaria Lumina cu terenul parca tot asta care a venit acuma primar PNL era la vremea aceeia,si eu nu am furnizat date informative,false acum 8 ani la SRI sau anonime si vau acoperit oare cine sunt Infractori si de unde.