"PNL trebuie să îndrepte greşeala cu cumpătare, înţelepciune şi pragmatism"

UN FLUTURE PE LAMPA

DL Flutur nu intelege ca revenirea " Marelui " PNL nu depinde de intentii si masuri de genul celor declarate si dorite : intelepciune , cumpatare , pragmatism . E nevoie de ceva mai mult , ca majoritatea cetatenilor saraciti datorita politicilor tuturor partidelor care au guvernat Romania , nu are nevoie de doctrine , ideologii si alte bazaconii care s-au dovedit praf in ochii electoratului , ci de programe care sa duca la un minim de bunastare generala , de modernizare , de cultura si sanatate . O buna politica in conditiile in care se afla Romania , se bazeaza in primul rand pe promisiunile electorale dorite de cetateni , si urmate de o guvernare care sa demonstreze ca respecta si realizeaza ce a promis . PNL n-a fost capabil de asa ceva lasand PSD sa aplice tactica de mai sus , si a neglijat total calitatea liderilor . Nu era evident ca primirea unor fugari ca Tararache , mentinerea in functii de conducere si in Parlament a unor epave ca Hasotti , Dragomir , Manea sau si mai sus dna Gorghiu , va duce la degenerarea partidului si la o criza de credibilitate ? Ca acesti oameni nu pot accepta concurenta unora cu reale calitati politice ? Dna Gorghiu (sau Turcan ) ne aminteste de țânțarul care cerand sa fie angajat , cel de la resurse umane vazand ca are trompa , l-a incadrat pe post de elefant si l-a pus sa care busteni . Noi , cetatenii " de rand " nu putem face altceva decat sa ne spunem parerea comentand unele evenimente , stiind ca nimeni nu va tine cont de parerea noastra .Cum poate crede cineva ca noii veniti , ca de ex. dl Chitac va revolutiona politica liberala , cand , dupa ce s-a vazut senator a intrat in anonimat si face pe filozoful considerand ca tacerea e de aur . Nici n-a multumit public pentru faptul ca unii cetateni l-au votat . Probabil ca dl Chitac asteapta ca altii sa reformeze partidul in timp ce se va odihni in Senat dupa atatea eforturi , alaturi de dl Tariceanu care -i va fi sef si va vota debarcarea presedintelui Johannis . Nu l-am auzit pe dl Chitac protestand impotriva declaratiilor belicoase si iresponsabile ale dlui Tariceanu . Tacerea este deseori o dovada de comlicitate . Nu asa se reformeaza un partid . Ar mai fi o cale cel putin pentru PNL Constanta : sa apeleze la Inalt Prea Sinistrul Rasputin sa faca o slujba de alungare a diavolilor din PNL Constanta , ca de celelalte organizatii din țară se va ocupa mitropolitul . Un lucru este cert . Partidele nu au inca oameni capabili sa le reformeze si cu atat mai mult sa guverneze o țară . Dar nici electoratul nu e mai breaz . Va spune cineva : de ce nu v-ati dus la vot ? Cand corbul sta pe craca cu cascavalul in cioc , vulpea l-a intrebat , te duci la vot ? corbul a raspuns , nu , si vulpea a plecat cu cascavalul . Corbul , meditand si-a pus intrebarea : si daca ziceam da , ce castigam ? Asa si noi , am votat sau n-am votat , cascavalul va fi mancat de aceeasi indivizi , indiferent ca sunt vechi sau noi .