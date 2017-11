PNL şi USR au depus moţiune de cenzură împotriva Guvernului Tudose. "Opriţi distrugerea economiei!"

PNL și USR au depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului Tudose. "Opriți distrugerea economiei!"

Reprezentanții PNL și USR au depus moțiune de cenzură și solicită retragerea încrederii acordată Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei, atacul la Justiție și scoaterea României din UE, afirmând că demiterea Guvernului trebuie să ducă la abogarea OUG care a generat haosul fiscal.Moțiunea de cenzură este intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”. Semnatarii moțiunii de cenzură solicită și promovarea unui buget de stat pentru anul 2018 cu o pondere semnificativă a investițiilor și cu un nivel al deficitului substanțial sub 3%, precum și reformarea instituțiilor și companiilor care gestionează aceste investiții publice. Ei cer și abandonarea oricăror proiecte de natură să afecteze independența Justiției ori menite să dilueze sau să dezincrimineze infracțiuni, iar Parlamentul, într-o colaborare instituțională cu Consiliul Legislativ, să pună ordine în legislație.„Actuala guvernare PSD-ALDE a reușit, într-un timp record, să provoace un haos generalizat în toate domeniile vitale - de la sănătate și educație, la fiscalitate, justiție sau infrastructură. În mai puțin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coșul de gunoi promisiunile făcute în campanie și, odată cu ele, speranțele românilor într-un trai mai bun. Beneficiile unei creșteri economice substanțiale au fost anulate de măsurile populiste și haotice luate în economie de cuplul de economiști de renume mondial Dragnea - Tudose împotriva mediului de afaceri și a contribuabililor onești din această țară”, susțin semnatarii moțiunii.În plus, parlamentarii PNL și USR mai susțin că programul de guvernare a fost o iluzie, iar actuala guvernare a devenit ilegitimă prin minciună.„Nu doar că această guvernare a devenit ilegitimă prin minciună, dar a devenit un pericol real pentru oamenii și firmele din această țară. Iresponsabilitatea, prostia și ticăloșia sunt puse împreună de Dragnea și camarila sa într-o combinație letală, care nu poate conduce România decât spre dezastru. PSD a preluat guvernarea cu o economie stabilă, cu perspective bune și sănătoase și a început să demoleze și să improvizeze o casă din chirpici. Liviu Dragnea și Mihai Tudose au mințit angajații din sectorul public cu creșteri salariale de 25% care se dovedesc a fi praf în ochi și nu au spus nimic în campania electorală despre mutarea contribuțiilor sau de furtul de proprietate declanșat din Pilonul II de pensii”, se mai spune în moțiune.Semnatarii mai acuză actuala guvernare că a bulversat pe toată lumea cu modificările aduse Codului fiscal deoarece fără explicații clare, fără un studiu de impact, fără dialog și susținere din partea patronatelor și sindicatelor, împotriva tuturor, au impus această harababură fiscală.De asemenea, parlamentarii PNL și USR susțin că actuala guvernare a eliminat plafonarea contribuțiilor sociale, a plafonat indemnizațiile pentru creșterea copilului, a reintrodus supraacciza la carburanți, a majorat taxarea contractelor part-time iar Liviu Dragnea „insistă” să atace independența Justiției.