PNL şi PSD caută consilieri în Constanţa. Cine pleacă şi cine vine

Cu USL-ul in frunte, vom avea victorii multe

Mda. Se face cosmetizarea vechiului USL. Si apropo, nu am vazut,ca macar acum, PNL-ul sa-si faca mea culpa, sa-si puna cenusa in cap, sa se dezica de cei care ne-au bagat in acest rahat...Noi nu avem mintea scurta. Decat se schimba garniturile de hoti cu altii mai rafinati. Cei onesti, putini la numar, sunt plimbati, aratati ca pe moaste, sa ia ochii prostimii. Vad ca-si fac planuri ca or sa domine iar Consiliile, primariile, regiile, etc...Il cam prostesc pe Chitac, multi dintre zisii liberali desconsiderandu-l, sau chiar bagandu-i crosa la patine...Asa ca dl Chitac, aveti grija mai degraba la liberalii dvs, decat la pesedei...Parerea mea...