„PNL şi PDL Constanţa se pregătesc pentru Congresul de fuziune“

Gheorghe Dragomir:

„PNL și PDL Constanța se pregătesc pentru Congresul de fuziune“

Congresul de fuziune dintre PNL și PDL va avea loc pe 26 iulie. Liderii celor două partide și-au propus ca toate documentele privind noua formațiune să fie gata până la jumătatea acestei luni. Preocupați de fuziune, ieri, a avut loc o nouă rundă de negocieri între PNL și PDL unde s-a stabilit că la sfârșitul acestei luni va avea loc congresul comun dintre cele două partide. De altfel, s-a mai stabilit că viitorul candidat al dreptei la alegerile prezidențiale din acest an va fi anunțat în preajma datei de1 august. Însă, până atunci, mai trebuie să se stabilească propunerea de candidat la prezidențiale din partea PNL, Klaus Iohannis sau Crin Antonescu. Apoi, conform calculelor politice, unul dintre cei doi va intra în sondaje alături de Cătălin Predoiu, propunerea PDL.În acest context, zilele trecute, și reprezentanții PDL Constanța s-au întâlnit cu cei ai PNL Constanța pentru a stabili strategia privind unificarea dreptei. La final, cei prezenți au stabilit ca, aleșii județeni ai celor două partide să se întâlnească mai des pentru stabilirea unor proiecte comune. Aceeași măsură s-a stabilit și pentru consilierii municipali dar și pentru toate celelalte Birouri Politice din toate localitățile județului Constanța.„PNL și PDL Constanța se pregătesc pentru Congresul de fuziune. Deocamdată, pe plan local am avut o rundă de întâlniri, vor mai urma și altele. Am recomandat să se stabilească întâlniri și în celelalte localități. În ceea ce privește reprezentanții celor două partide din localitățile județului unde cele două partide au filiale s-a stabilit ca birourile politice să stabilească întâlniri la nivel local pentru a se putea ajunge la proiecte cu puncte comune. Vom vedea, în urma analizei, dacă vor exista localități unde ar putea fi răsturnate actualele majorități din consiliile locale și, eventual, să aibă loc schimbarea unor viceprimari”, a declarat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.El a adăugat că, cel mai probabil, prima întâlnire în noua formulă va avea loc după data de 26 iulie, adică după congresul de fuziune dintre cele două partide.În altă ordine de idei, negocierile pentru coagularea dreptei de pe scena politică sunt din ce în ce mai intense, semn că timpul este prea scurt până la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.Concret, cei de la PNL negociază intens cu cei de la Forța Civică însă, deocamdată, nu s-a ajuns la nicio înțelegere care să se și „vadă”. Și pe plan local, se pare că, lucrurile stau cam la fel. Dacă în urmă cu o săptămână, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, dădea ca sigură venirea fostului liberal, actualmente președinte la Forța Civică Constanța, Dănuț Culețu, ieri, liderul PNL Constanța a spus că, deocamdată, acest lucru încă nu s-a întâmplat deoarece se așteaptă semnalul de la nivel central.