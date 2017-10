PNL şi-a lansat candidaţii, la Constanţa. "Nu am pierdut niciodată o bătălie, nu o să pierdem nici acum"

PNL și-a lansat candidații, la Constanța. "Nu am pierdut niciodată o bătălie, nu o să pierdem nici acum"

Aproximativ 1.500 de delegați sau simpatizanți ai PNL au participat, sâmbătă, la Sala Sporturilor din Constanța, la Liga Aleșilor Locali. În cadrul evenimentului, liberalii și-au lansat candidații la unele primării sau consilii județene.Liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, aspirant la funcția de președinte al CJC, a spus că PNL are cea mai bună echipă din ultimii 25 de ani, Predoiu a dat-o pe bancuri, dar nu a vorbit de cai verzi pe pereți, ci de elefanți roz. Orban a strigat cât a putut, în așa fel încât să se audă până la București, că PSD-ul și-a bătut joc de România, iar Gorghiu a îndemnat la mobilizare pentru câștigarea alegerilor. La final, Blaga a mărturisit că are încredere că PNL-ul va câștiga la Constanța și că de-abia așteaptă să vină, la vară, să bea o cafea la primărie.Printre cei care au mai luat cuvântul, s-au numărat primarul Aradului, Gheor-ghe Falcă, fostul fotbalist și candidat la Primăria Craiova, Pavel Badea, Gheorghe Flutur, candidat la șefia CJ Suceava, Daniela Câmpean, candidata la șefia CJ Sibiu.Revenind la mesajele transmise, practic, liderii partidului au avut discursuri mo-bilizatoare care să-i scoată din letargie pe cei care sunt candidați, dar încă nu s-au făcut remarcați că s-ar lupta cu opoziția.„Astăzi, dăm semnalul începerii cam-paniei electorale. Ne luptăm în această campanie cu un PSD care înseamnă să-răcie, corupție, dezinformare. Trebuie să învingem acest partid care și-a bătut joc de România. Avem obligația de a câștiga aceste alegeri, nu pentru noi, ci pentru acești oameni de care și-au bătut joc timp de 26 ani”, a spus Ludovic Orban.La rândul ei, Alina Gorghiu a arătat cu degetul spre fostul guvern condus de Ponta, despre care a spus că a distribuit toate resursele către comunități conduse de primari PSD, un guvern care a fidelizat aleșii locali și a racolat candidați.„Legislația în domeniul incompatibilităților vă predispune unor suspiciuni.România are categoric nevoie de o reformă administrativă consistentă.Trebuie să vorbim despre ideea de mai puțină politică și mai multă administrație. Primari cu absorbție mare de fonduri europene au niște salarii de mizerie. Haideți să îi premiem pe primarii care știu să își facă treaba cu proiectele europene. Societatea românească s-a maturizat și așteaptă o schim-bare dinspre clasa politică înspre ea. PNL are obligația să reducă decalajul dintre regiuni. Mobilizați-vă și concentrați-vă pentru că alegerile se câștigă greu, dar bucuria de după merită toate efor-turile!”, a spus, de pe scena de la Constanța, copreședintele PNL, Alina Gorghiu.Așa cum era de așteptat, cel mai pu-ternic mesaj a fost cel transmis de Blaga, care, printre altele, a spus că liberalii nu trebuie să câștige numai la locale, dar să fie pregătiți și pentru parlamentarele din toamnă.„Nu poți să aspiri la o victorie în toam-nă dacă nu te comporți cum trebuie la locale. PNL e singurul partid care poate să învingă PSD. Nu e aroganță, e adevăr. Un vot de dreapta care nu vine spre PNL e un vot dat PSD-ului. Vreau să le mulțumesc tuturor celor de aici. Sunt necesare aceste reuniuni, deoarece cu toți suntem conștienți de re-zultatul din 6 iunie, când se va pune postamentul alegerilor. Am fost, joi, cu colega mea la Dragnea în Teleorman. În timp ce în România a fost creștere economică, la Teleorman e scădere economică. Nu am avut unde să ținem ședința. Am ținut 2.000 de oameni afară. Nu au o casă de cultură. Lui Dragnea îi pasă de stadioane. De sta-dionul pentru o echipă de liga a IV-a.Echipa Prăbușirea Alexandria. Am fost la Craiova și ce să vezi? Cel mai mare număr de șomeri din România. Trebuie să câștigăm alegerile din toamnă pentru a duce România acolo unde îi este locul. Am mers în toată țara. Nu mai sunt fiefuri ale PSD peste tot. E nevoie de muncă multă. Nu am pierdut niciodată o bătălie, nu o să pierdem nici astăzi”, a transmis copreședintele PNL, Vasile Blaga.Lucrările reuniunii s-au încheiat cu aplauze în timp ce, în boxe, se auzea sin-gurul lucru care mai amintea de fostul PDL, imnul „Verde înrourat”.