PNL se pregăteşte de proteste împotriva măsurilor fiscale anunţate de Guvern

PNL se pregătește de proteste împotriva măsurilor fiscale anunțate de Guvern

Ştire online publicată Vineri, 03 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a anunțat, ieri, că Partidul Național Liberal ia în calcul organizarea și participarea la acțiuni de protest față de măsurile fiscal-bugetare anunțate de Guvern.„Președintele PNL, domnul Ludovic Orban, a luat act de solicitările sindicatelor, ale organizațiilor de business din această țară care cer oprirea acestor experimente fiscale și, în perioada următoare, vom continua consultările cu mediul de afaceri și cu reprezentanții angajaților pentru a identifica și pentru a pune la punct acțiuni de protest împotriva acestor măsuri fiscale, să oprim această harababură care a venit peste capul românilor”, a declarat Ionel Dancă, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.El a adăugat că PNL va avea în perioada următoare întrevederi și cu alte sindicate și organizații de business pentru a hotărî calendarul acțiunilor de protest împreună. Potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, sunt luate în calcul toate formele de protest.„Vom decide, de la caz la caz, cu fiecare organizație în parte, în funcție de calendarul de acțiuni de protest, fie ale sindicatelor, fie ale organizațiilor de bussines, dar avem, cu siguranță, în vedere inclusiv acțiuni de protest în stradă sau participarea la forme de protest sub forma unor petiții adresate Guvernului, cereri către Avocatul Poporului pentru a sesiza ordonanța de urgență care urmează a fi adoptată pentru a implementa aceste modificări fiscale. Ne pregătim să-i solicităm Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională sub aspectul faptului că nu este întemeiat caracterul de urgență al acestei ordonanțe de urgență, plus celelalte instrumente de Opoziție pe care le avem în Parlament - protest parlamentar, vizavi de aceste măsuri”, a explicat Dancă.