PNL sancţionează filialele care au obţinut sub 10% la europarlamentare

PNL sancționează filialele care au obținut sub 10% la europarlamentare

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Varujan Vosganian, a declarat, vineri, la Iași, că PNL va face schimbări în rândul filialelor care au obținut sub 10% la alegerile europene, potrivit NewsIn. „Până la alegerile prezidențiale, am convenit să nu facem schimbări în filiale decât acolo unde scorul este dramatic, sub 10%”, a declarat Vosganian, în conferință de presă. El a mai spus că, la nivelul PNL, se va face o analiză a rezultatelor alegerilor europene în cursul zilei de luni, când va avea loc o întâlnire cu liderii de filiale. Organizația Constanța nu va face obiectul sancțiunilor și asta pentru că liberalii au obținut la malul mării 14,11%, în timp ce la nivel național partidul a obținut 14,52%.