PNL, propunere în beneficiul persoanelor cu handicap

Ştire online publicată Miercuri, 25 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liberalii au depus, ieri, un proiect care modifică Legea 263/2010 astfel încât persoanele cu handicap de gradul I și II să poată primi venituri din drepturile de autor.„PNL a depus un proiect de modificare a Legii 263 prin care am propus eliminarea persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor de la incompatibilitatea privind pensia de handicap. Știm cu toții că a existat o mare nedreptate din cauza unei carențe legislative, pentru că o persoană care are grad de handicap I sau II poate să fie stimulată să aibă activități creative. Așadar, veniturile din drepturile de autor intră în această categorie. Practic, în momentul de față, persoanele încadrate în categoria de handicap I sau II sunt excluse de la incompatibilitate și vor putea primi pensie de handicap”, a anunțat liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, citat de Agerpres.Ea a arătat că tânăra cu scleroză multiplă care a fost retrogradată din categoria de handicap ca urmare a publicării unei cărți de poezii a fost umilită, context în care a cerut sancționarea celor care au luat această măsură.„În legătură cu cazul din spațiul public aș dori să mai fac o precizare. Persoana pe care am văzut-o cu toții a fost umilită, fiind retrogradată din categoria de handicap, fiind trecută într-o categorie de handicap III, în condițiile în care boala de care suferă nu se ameliorează, ea evoluează în timp. Solicităm sancțiuni pentru cei care pur și simplu desconsideră o suferință a unui om care are o boală ce nu se mai poate ameliora, ci, dimpotrivă, în timp se agravează”, a conchis Raluca Turcan.