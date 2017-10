PNL propune introducerea taxării inverse la carne

Deputații PNL Nini Săpunaru și Tinel Gheoghe au anunțat, astăzi, depunerea unei propuneri legislative pentru introducerea sistemului taxării inverse pentru carne, în mod similar cu cea pentru cereale, măsură care potrivit inițiatorilor ar reduce evaziunea fiscală și ar sprijini producătorii autohtoni.Deputatul PNL Nini Săpunaru a declarat că măsura propusă pentru reducerea TVA la carne, care ar fi fost cea mai potrivită, nu a fost acceptată, motiv pentru care liberalii propun taxarea inversă.”Pentru a salvgrada industrii cred că trebuie să recurgem la taxarea inversă. Am pregătit proiectul, am discutat cu ceilalți colegi din Comisia buget-finanțe, toți suntem de acord, e o soluție care s-a aplicat cu succes în agricultură pentru cereale și a funcționat și s-a redus frauda foarte mult. La fel, dacă introducem taxarea inversă pe un an de zile, pentru că pentru atât se aprobă de Comisia Europeană, putem nu reducerea prețului la galantar, dar reducem în mod cert frauda și societățile fictive care funcționează la ora actuală în România”, a declarat deputatul PNL, citat de Mediafax.El a menționat că principala problemă care ar fi rezolvată de măsura propusă vizează colectarea TVA la vânzătorul final și reducerea presiunii asupra producătorilor.