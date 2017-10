PNL, pregătiri pentru alegerile din 2020. Fostul primar Ionel Chiriţă, reactivat la Hârşova

PNL, pregătiri pentru alegerile din 2020. Fostul primar Ionel Chiriță, reactivat la Hârșova

Liberalii constănțeni sunt în febra pregătirilor pentru alegerile interne ce urmează să aibă loc pe plan local și județean, alegeri ce se vor încheia pe data de 27 aprilie cu scrutinul pentru alegerea liderului de la județ.În acest context, urmează să fie analizate dosarele organizațiilor locale și stabilirea, împreună cu președinții de organizații, a calendarului convocării Comitetelor de Coordonare Locale. Totodată, se va face verificarea tuturor membrilor Filialei PNL Constanța conform datelor existente și se vor primi candidaturile pentru funcțiile de conducere la nivel local, municipal și județean. În plus, se va verifica îndeplinirea obligațiilor de membru al PNL de către toți candidații.Pe de altă parte, actualul președinte al PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat că el nu va mai candida pentru nicio funcție însă va rămâne alături de echipa liberală.„Nu mai candidez, dar rămân alături de colegii mei. Nu există bucurie mai mare pentru mine decât aceea de a fi liberal. Nu funcțiile sunt importante. Mai mult, îmi voi da interesul, voi coordona și mă voi ocupa personal pentru ca unele organizații din județ să fie reorganizate în așa fel încât să fie pregătite foarte bine pentru alegerile locale ce vor avea loc peste trei ani. Ca un exemplu, una dintre organizații ar fi cea de la Hârșova, unde fostul primar liberal, Ionel Chiriță, își dorește să revină pe plan politic”, a spus Gheorghe Dragomir.Ionel Chiriță a fost primar al orașului Hârșova timp de două mandate, în perioada 2000 - 2008 și, în același timp, președinte al PNL Hârșova. Cei mai mulți locuitori, dar și membrii de partid susțin că „atunci a fost cel mai bine, deoarece Chiriță avea o viziune occidentală”.Ca o comparație, pe plan politic, dacă prin anul 2000 organizația avea aproximativ 800 de membri, iar prin 2010 ajunsese la 1.400 de membrii, la momentul actual nu se cunoaște cu exactitate numărul liberalilor. Din câte se pare, organizația a ajuns într-un haos total, după plecarea de la conducere a lui Ionel Chiriță. În plus, preluarea conducerii organizației de liberalul Ionel Dia, cel care a și candidat pentru funcția de primar al orașului Hârșova, a adâncit și mai mult neîncrederea în PNL la Hârșova și a dezbinat echipa care exista cândva.Contactat telefonic, Ionel Chiriță a confirmat faptul că își dorește să pună umărul la reorganizarea filialei liberale din Hârșova însă a spus că nu își dorește acest lucru neapărat din postura de președinte al filialei.„PNL Hârșova era o structură puternică la nivelul județului Constanța, iar eu am avut permanent preocuparea pentru ca orașul să devină o urbe europeană respectabilă. Îmi doresc și consider că sunt capabil de a reconstrui o echipă la fel de puternică. Dorința mea nu se oprește la cea de simplu spectator deoarece sunt interesat de starea în care a ajuns acum PNL Hârșova. Sunt persoane prin echipa PNL care slujesc PSD-ului din interese personale. Nu pot rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă, însă nu știu, la acest moment, dacă voi candida pentru funcția de președinte. Pot reconstrui și fără funcții, însă nici nu mă dau la o parte de la asumarea unor responsabilități. Vreau să văd întâi în ce stadiu este organizația, câți membri mai sunt efectiv activi. Pe de-o parte, mă întâlnesc cu oameni care spun că sunt liberali, dar nimeni nu-i bagă în seamă, nimeni nu-i consultă. Pe de altă parte, mă întâlnesc cu oameni care spun că nu mai sunt liberali, că au plecat din partid, dar spun că există în evidențe. Nimeni nu mai știe exact cum stau lucrurile. De altfel, nici eu nu mai știu dacă mai sunt prin evidențe ca liberal însă știu sigur că mă simt liberal chiar dacă nu am fost activ în ultima perioadă”, a declarat pentru “Cuget Liber”, Ionel Chiriță.Întrebat dacă PNL ar fi obținut un scor mai bun la alegerile locale dacă el ar fi fost pe „post de locomotivă”, la Hârșova, Ionel Chiriță a spus: „Sunt un om modest, dar pentru că m-ați întrebat vă răspund. Dacă eu aș fi deschis lista consilierilor locali PNL, la Hârșova, sunt îndreptățit să cred că, cele 107 voturi care au lipsit pentru ca partidul să aibă majoritate în Consiliul Județean, ar fi putut să vină de la Hârșova. Din păcate, nu a fost să fie. Tocmai de aceea spun că nu pot să fiu nepăsător când văd ce se întâmplă, când văd că filiala a ajuns într-o stare de izolare”. Rămâne de văzut dacă Ionel Chiriță va reveni pe funcția de președinte al liberalilor din Hârșova și, implicit candidat al partidului la alegerile din 2020, sau va alege varianta susținerii unui tânăr care să conducă administrația locală.În altă ordine de idei, în momentul de față, Ionel Chiriță este președinte executiv al Asociației Orașelor din România chiar dacă el nu mai este primar de nouă ani. Funcția se datorează tocmai faptului că cei de la AOR nu s-au putut lipsi de expertiza sa în ceea ce privește dezvoltarea localităților dar și atragerea fondurilor pentru realizarea anumitor obiective.