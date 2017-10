PNL nu va face propunere de premier

Marţi, 20 Decembrie 2016

Realizarea unei coaliții de centru-dreapta va fi dificilă, declară șeful campaniei PNL la alegerile parlamentare, Gheorghe Falcă. El spune pe de altă parte că liberalii nu-i vor propune lui Dacian Cioloș funcția de președinte al formațiunii, potrivit RFI.Gheorghe Falcă e de părere că șansele unei coaliții de centru-dreapta sunt mici: „Eu cred că după declarația domnului Tăriceanu va fi foarte greu să realizezi o coaliție de centru-dreapta, dar pentru noi, ca partid, direcția pe care trebuie s-o avem este în a realiza o opoziție normală în societatea românească. Până la urmă, democrația este realizată din oameni care au o majoritate și gestionează administrativ țara și legislativ și o minoritate, care se poate pregăti pentru a deveni majoritară la alte alegeri”.Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a afirmat recent că nu poate lua în considerare ofertele pe care le-a primit din partea PNL.Întrebat dacă PNL i-a propus lui Călin Popescu Tăriceanu postul de președinte al formațiunii, în cazul în care s-ar alătura unei coaliții de centru-dreapta, Gheorghe Falcă a răspuns: „Din ce știu eu, nu a existat o discuție directă cu domnul Tăriceanu, în schimb, atunci când am ieșit de la consultări, prin vocea președintelui partidului, doamna Raluca Turcan, am propus realizarea unei coaliții de centru-dreapta”.