„PNL nu trebuie să se rupă, ci să schimbe liderul”

1

EU va vreu ! zise...

Nu stiu cum se face dar a inceput sa-mi fie greata de MILOGEALA ca PNL sa vina in alianta cu PDL.Cu tot respectul pt stafful PDL, eu nu uit ca un lup socialist si-a schimbat blana in liberal si nu invers.Logic ar fi fost ca PNL sa se roage de PDL.Iar dragoste cu sila nu se poate.L-a tinut in brate pe UDMR, cu el sa mearga... Si o glumita; cum ar fi un Becali in ARD?