"PNL nu refuză guvernarea. Cea mai bună soluţie, declanşarea alegerilor anticipate"

PNL E PREGATIT

Dl Orban demonstreaza ca si-a insusit aritmetica dar nu prea stie sa socoteasca politic . Daca stia , astazi primar general era ( rimeaza ). Are naivitatea sa afirme ca PSD nu mai are majoritatea , deoarece cativa paraziti parlamentari - cei 12 condusi de armeanul Pambuccian plus inca doi , nu vor vota in continuare cu PSD . Senilul de Pambuccian a declarat ca nu stie cum si de ce a votat . Daca Orban n-a fost in stare sa-i convinga pe cei doisprezece sa voteze impotriva motiunii , cum isi inchipuie Orban ca va convinge electoratul sa incredinteze guvernarea liberalilor . Daca Orban crede ca alegerile anticipate vor da castig de cauza liberalilor , n-are decat sa suporte el si PNL toate cheltuielile cerute de organizarea si desfasurarea lor . Pe Orban nu-l intereseaza ce gandesc si spun cetatenii si in special cei care mai cred in PNL . El se bazeaza pe aranjamente de culise si pe sprijinul presedintelui Johannis . Cetatenii incep sa vada si sa se convinga de faptul ca politicinistii postdecembristi au facut romanilor mai mult rau decat cei care au navalit peste noi , ne-au cucerit vremelnic si ne-au jefuit . Ne-am convins ca indiferent de partide si programe , toti cei ajunsi la putere , inclusiv complicii lor , n-au avut decat un singur gand , sa se capatuiasca , di pacate sub privirile nepasatoare ale electoratului sau cu complicitatea acestuia .