"PNL nu girează un buget nesustenabil, fantezist şi discreţionar"

2

pnl-ule !

Cat de curand vetzi fi vecini de cavou "+"cu pntcd ! " Drum bun " si " vânt din pupa " ! johanis kw, are sā vā ducā dorul, asa are sā se întâmple si cu usr-ul, vetzi fi cât de curând vecini de cavou "+" totzi trei ( pntcd, pnl si usr), în felul acesta johanis kw, numai are pentru ce sā mai sâcâie : psd-ul si pe totzi românii !