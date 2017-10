PNL merge pe mâna a 10 femei pentru primăriile din judeţul Constanţa

PNL merge pe mâna a 10 femei pentru primăriile din județul Constanța

Liberalii constănțeni și-au prezentat, ieri, în prezența președintelui organizației Femeilor din PNL, Lucia Varga, candidatele pentru funcția de primar la alegerile din data de 5 iunie.Prezent la eveniment, liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a spus că intră în această competiție cu o echipă mai numeroasă față de alte alegeri.„Avem candidate pentru funcția de primar în 10 localități din județ. Mai exact, Dorina Șerbănescu la Adamclisi, Iuliana Mihon la Saligny, Mariana Mihai la Cogealac, Marilena Dragnea la Năvodari, Paraschiva Bobe Demirel la Peștera, Laura Danilov la Amzacea, Mariana Tilicea la Deleni, Figan Legean la Dumbrăveni, Adina Iacobici la Grădina și Ancuța Belu la Mihail Kogălniceanu unde, de fapt, avem și singurul primar în funcție la ora actuală. Avem o echipă numeroasă față de alte alegeri. Am constatat că avem colege pregătite să facă față competiției, care își vor demonstra competențele, pentru că fiecare are o istorie în localitatea pentru care candidează”, a spus Gheorghe Dragomir.La rândul ei, președinta Organizației Femeilor Liberale, Lucia Varga, a adăugat că femeile pot face față la fel de bine cum reușesc și reprezentanții sexului masculin.„Implicarea femeilor în viața politică ar credibiliza mai mult scena politică. Acesta este și motivul pentru care mă aflu, la Constanța, pentru a susține candidatele, dar și pentru a susține echipa de la municipiu și pe cea de la județ a PNL. Îmi doresc să avem în Constanța o administrație liberală atât la nivel județean, cât și la nivel de oraș, pentru binele cetățenilor. Mă bucur că, aici, în județul Constanța, sondajele au arătat în 10 localități că cei din comunitate își doresc ca pe primul loc să se afle o femeie. Pentru o femeie este foarte greu să câștige primul mandat, pentru că, după aceea, după ce a arătat de ce este în stare să construiască, totul devine mai ușor. După conferință, vom merge în două localități din județ, la Amzacea și Saligny, unde avem candidate femei, pentru a sta de vorbă cu electoratul”, a declarat Lucia Varga.Ulterior, în cadrul întâlnirii cu presa, au luat cuvântul și s-au prezentat, rând pe rând, 7 din cele 10 candidate care au fost prezente la întâlnire, de la eveniment lipsind candidatele de la Grădina, Dumbrăveni și Mihail Kogălniceanu.Fie că sunt cadre didactice, jurist sau inginer agronom, toate candidatele au spus că au încredere în șansa lor și că își doresc foarte mult să câștige deoarece sunt sigure că atunci s-ar schimba atât fața localităților în care trăiesc, cât și bunăstarea locuitorilor.În plus, ele au spus că au intrat în politică cu gândul de a moderniza comunele în care locuiesc și din dorința ca viața semenilor să devină mai ușoară.