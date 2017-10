PNL, în căutare de co-preşedinte. Blaga, refuzat de Flutur. Ce variante rămân

PNL, în căutare de co-președinte. Blaga, refuzat de Flutur. Ce variante rămân

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

PNL este încă în căutări, după demisia lui Vasile Blaga. Acesta “ține morțiș” ca Adriana Săftoiu să preia funcția de copreședinte care revine fostului PDL, după ce Gheorghe Flutur a refuzat să preia atribuțiile demisionarului Blaga.Prim-vicepreședintele PNL București, Adriana Săftoiu, ar putea fi propunerea pe care Vasile Blaga o va face partidului la ședința de sâmbătă în care se vor reuni foștii democrat-liberali.Surse din PNL susțin că deși Cătălin Predoiu a fost vechiculat ca fiind o posibilă propunere pe care Vasile Blaga o va face aripii fostului PDL, lui Predoiu nu i s-a făcut această propunere, neexistând o negociere între cei doi. De altfel, Cătălin Predoiu a ținut să dezmintă vineri, pe Facebook, speculațiile potrivit cărora ar fi refuzat o propunere de a prelua funcția de copreședinte al partidului."E complet fals. E adevărat că nu am solicitat și nu am cerut vreo poziție în partid, dar este complet neadevărat că am refuzat vreodată ceva ce mi-a cerut partidul", a scris Predoiu, insistând că Vasile Blaga nu i-a făcut nicio ofertă.Sâmbătă se va decide pe de o parte un reprezentant al fostului PDL, ca și copreședinte, în virtutea acestui articol din Statut. Ședința este la ora 15.00, iar ulterior, la ora 18.00 această propunere urmează să fie confirmată într-o ședință a Biroului Politic Național al PNL”, a declarat secretarul Executiv al PNL Cristina Trăilă, la sediul partidului.Cristina Trăilă a afirmat că Alina Gorghiu putea deveni președintele unic al PNL doar dacă s-ar modifica Statutul PNL, precizând că timpul nu permite această modificare a Statutului.”Este o chestiune de timp și de organizare, pentru că o modificare de statut presupune o înregistrare la Tribunal, care ne-ar prinde în plină campanie elecotrală. Cred că partidul ar trebui să se preocupe de alegerile de 11 decembrie, și mai puțin la orgolii”, a susținut Trăilă. Cristina Trăilă a mai spus că viitorul copreședinte va fi unul dintre actualul prim-vicepreședinți care provin din fostul PDL. ”Potrivit Statutului, ai un număr de prim-vicepreședinți, că nu degeaba sunt prim-vicepreședinți, la care trebuie să te raportezi atunci când iei o astfel de decizie. Prin urmare, cel care va fi copreședinte va fi din rândul foștilor pirm-vicepreședinți PDL”, a afirmat deputatul PNL, scrie realitatea.net