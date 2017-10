„PNL este sacrificat de ambiţiile lui Crin Antonescu“

1

care pnl,care sacrificiu?

Ungureanu stie ca PNL nu mai este partid istoric inca de pe vremea lui Guță Tătărăscu. PNL- partid balama , ajuns pe mana lui Tariceanu,Antonescu,Hasotti,Stanisoara etc, a facut perment politica altor partide pentru a ajunge la guvernare. Apropierea de Actiunea populara a lui Constantinescu,ruperea aliantei DA , eliminarea lui Flutur si Stolojan si multe altele,au demonstrat ca PNL ca si celelalte partide nu are ideologie,ci doar o eticheta doctrinara , fara nici o legatura cu democratia . Nici pe vremea batranului Bratianu nu stateau lucrurile mai bine.Fratele lui, Dumitru Bratianu a parasit PNL.Fiind ales deputat in ianuarie 1884 a refuzat mandatul,acuzandu-i pe liberali ca sunt " speculanti politici fara frica de Dumnezeu si fara rusine de oameni care au ajuns a crede ca-si pot permite ajunsi la putere ,sa se imbogateasca din averile noastre si din saracia poporului". Dumitru Bratianu chema intreaga opozitie la lupta pentru " rasturnarea regimului odios" indemnand ca din toate piepturile sa iasa strigatele: " Jos regimul coruptiunii si al minciunii " .Nimic nu s-a schimbat de atunci si pana astazi in asa zisa politica liberala. Nae Ionescu scria despre PNL : " Partidul Liberal nu a fost niciodata un partid de idei, doar un partid de mahalagii.Ideologia lui a oscilat intre inventivitatea lui Rica Venturiano sau Nae catavencu de o parte si receptivitatea lui Jupan Dumitrache sau Conu Leonida de alta:". Suntem de parere ca,in mare masura,aceste cuvinte sunt valabile pentru toate partidele aparute in Romania dupa 1990.Nu vom regreta disparitia partidelor care cultiva si propaga coruptia,incompetenta,traseismul,demagogia.