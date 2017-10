Interviu cu liberalul George Muhscină, candidat la Consiliul Județean Constanța:

"PNL este o echipă deschisă către mediul non-politic, deschisă către societatea civilă, către lumea afacerilor"

Ştire online publicată Marţi, 31 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- PNL spune că vrea să aducă în administrația publică din Constanța performanță, viziune, transparență și respect pentru constănțeni. Cum veți realiza aceste deziderate?- George Muhscină: PNL este o echipă care funcționează în concret, nu în lozinci. Spun asta pentru a pleca de la bun început cu aceleași așteptări.Garanția seriozității, onestității și respectului pentru constănțeni derivă din calitatea echipei noastre, din valorile pe care am demonstrat în timp că le respectăm și, mai ales, din orientarea către performanță, către rezultate.Schimbarea pe care PNL o propune este una fundamentală, de sistem și angrenaje. Această schimbare nu se poate face altfel decât prin oameni de performanță, oameni buni. Oamenii au capacitatea de a sfinți un sistem, sau de a-l demoniza, ceea ce, din păcate, s-a întâmplat la Consiliul Județean Constanța în ultimii 12 ani. Viziunea noastră este una realistă și realizabilă, ancorată în capacitățile economice ale județului nostru, ignorate și risipite de prea mult timp. Transparența și respectul în administrație țin de o stare de normalitate din care, cel puțin în ultimii 12 ani Constanța a ieșit. De ce? Pentru că nici unul dintre cei care ar fi trebuit să impună acest respect nu a făcut-o. Ce au primit constănțenii în loc de respect? Umilință, corupție, nepăsare.- Deși Constanța este unul dintre cele mai importante județe ale României, în ultimii ani calitatea vieții constănțenilor a devenit îndoielnică. Cum va reuși PNL să echilibreze această stare de fapt astfel încât veniturile constănțenilor să crească direct proporțional cu valoarea taxelor și impozitelor plătite de aceștia?-Situația este critică în jude. Am decăzut foarte mult și foarte repede. La capitolele venituri, educație, sănătate, dezvoltare, civism, cultură, suntem sub cele mai multe dintre județele României. În același timp, constănțenii sunt împovărați de prețuri mari la coșul zilnic, de taxe și impozite, de preuri mari la utilităi i mai ales de lipsa locurilor de muncă! Toate aceste probleme au o sursă foarte bine definită. 12 ani de administraie PSD. Închisă, ineficientă i dovedită ca fiind coruptă. Soluia PNL este clară: creterea veniturilor la CJC, investiii susinute în proiecte de dezvoltare a infrastructurii, susinerea industriei, turismului i agriculturii, toate pentru creterea calităii vieii constănenilor. Vrem ca la finalul unui mandat plin al PNL la CJC constănenii să realizeze că au servicii de educaie i medicale mai bune, că au venituri mai mari i mai sigure, că plătesc taxe mai mici, proporionale cu calitatea serviciilor i infrastructurii de care se bucură.- Problema numărul unu a județului Constanța rămâne corupția, urmată de sărăcie și de utilizarea ineficientă a potențialului economic. Cum diminuăm aceste probleme?- Răspunsul scurt: cu maximă seriozitate și onestitate. Vorbim de trei probleme care sunt strâns legate. Unde este corupție, invariabil este și sărăcie și risipă. În ultimii ani, procurorii s-au mutat în birourile autorităților publice din Constanța. Există o forță care a început curățenia. Este important însă să înțelegem că popularea acestor birouri și structuri cu oameni principiali și cinstiți este primordială. Constănțenii trebuie să aleagă bine. Corupția are efecte directe în viața de zi cu zi a constănțenilor. Chiar dacă mulți dintre aceștia poate nu realizează, fiecare lucrare dată la suprapreț, fiecare șpagă primită pentru un serviciu public gratuit, fiecare licitație trucată rupe din bugetul care ar trebui să dezvolte Constanța, să o facă mai Puternică. Am repetat obsesiv pe parcursul campaniei sloganul Constanța Puternică. De ce? Pentru că acum trăim într-un județ slab, la nivel economic, cu o administrație slabă, cu perspective puține. Constanța este un județ sărac pentru că doar în acest fel puteau să-l domine.- Care sunt obiectivele realizabile i credibile pe care le are în vedere echipa PNL de la nivelul Consiliului Județean?- Toate obiectivele asumate de echipa PNL pentru Consiliul Județean sunt realizabile, credibile și ancorate în premise corecte. Creștem în primul rând veniturile la CJC. Avem astăzi un buget de cca. 300 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cu un an în urmă. Ne propunem o țintă de 1 miliard de lei până în 2020 și vom continua să creștem cu cel puțin încă jumătate de miliard de lei în următorii patru ani. Valorificăm fiecare parte din patrimoniul județului, regândim total structura bugetară, eficientizăm structura de investiții și cheltuieli. Avem oameni pregățiți alături de noi care au realizat în corporații și multinaționale obiective de acest fel, poate chiar mai dificile. Transparentizăm total actul administrativ printr-un sistem IT de performanță, deschis și la dispoziția constănțenilor. Mergem mai departe și dezvoltăm direct relațiile dintre Constanța, ca zonă economică de maxim potențial, cu invetitori din SUA, UE și Asia. Avem în plan să creăm trei departamente cu acest obiectiv. Încă din primele luni de mandat vrem să aducem o echipă de experți în administrație din Vestul Europei, care să se integreze cu departamentele și direcțiile CJC și să colaboreze, în interesul cetățenilor, pentru o administrație eficientă. Avem programe specifice, aplicate și realizabile pe toate domeniile pornind de la agricultură, până la infrastructură, educație și sănătate. Cel mai important lucru însă este că avem cu ce oameni să derulăm aceste programe. PNL este o echipă deschisă către mediul non-politic, deschisă către societatea civilă, către lumea afacerilor. Eu sunt unul dintre exemplele care confirmă acest lucru.- Cum apreciați că se desfășoară această campanie electorală până în prezent?- Echipele PNL, consilierii, candidații pentru funcția de primar sunt pe teren de dimineață până seara și își prezintă proiectele și obiectivele pentru următorii patru ani. Mergem din casă în casă și îi ascultăm pe constănțeni. Avem o comunicare sinceră și o campanie bazată în primul rând pe adevăr și pragmatism. Am organizat lansări de candidați, cu o echipă unită și consistentă în majoritatea localităților din județ. Suntem puternici, avem mulți susținători și acest lucru s-a văzut foarte bine la evenimentul de lansare de la Casa de Cultură unde sala a fost neîncăpătoare. Campania poate părea atipică pentru mulți, dar eu cred că forma actuală a legii electorale și contextul politic din Constanța au produs o campanie mai curată și mai cinstită decât altele din alți ani.-Candidatura dvs. este aezată pe mai multe principii? Care sunt acestea?-Am un singur set de principii și valori pe care le aplic în viață indiferent de domeniul în care îmi desfășor activitatea. Sunt un om obiectiv, angajat 100% în tot ceea ce fac. Nu îmi place să mă mint întâi pe mine și automat pe cei din jur, îmi place să fiu realist și cred foarte mult că un set similar de coordonate pot schimba felul în care se face politică în Constana i în România. Candidatura mea i, totodată, intrarea în politică s-a petrecut în mod natural. Revolta românilor împotriva indolenei, a nepăsării, a corupiei m-a scos din casă. Am venit alături de o echipă puternică, echipa PNL i mă implic total pentru a readuce demnitatea i autoritatea respectului în administraia publică din tot judeul.- Ati identificat în discuțiile cu oamenii interese noi, dorințe noi?- Datele i rapoartele din teren, sondajele de opinie i discuiile pe care le am cu alegătorii mă fac să îneleg că în tot judeul se simte nevoia de schimbare. Locurile de muncă sunt o problemă comună, invariabilă, starea infrastructurii este o altă problemă. Nu cred că există constăneni mulumii de felul cum stau lucrurile în Constana, atât în municipiu cât i în restul judeului. Sistemul de sănătate este în colaps, probleme găsim la tot pasul, tocmai pentru că nu s-a făcut nimic în ultimii 12 ani, nimic relevant, nimic strategic, nimic util care să crească inclusiv calitatea vieii constănenilor.Nu am pretenția că știu exact ce își doresc toți constănțenii, dar cred că un numitor comun este dorința de respect, de legitimitate și de implicare din partea celor pe care îi aleg să-i reprezinte.- De ce ar trebui să voteze constănțenii echipa PNL pentru Consiliul Județean?- Am o mare încredere în oameni și am încredere că pe 5 iunie constănțenii vor alege bine, vor alege PNL. PNL este singura forță și ofertă politică în putere, capabilă să dea jos regimul PSD. Regimul PSD, patronat cu fermitate de o gașcă în interesul clientelei politice este în sfârșit în disoluție, dar pericolul nu a trecut. Ce se întâmplă mai departe depinde numai de voința constănțenilor. Este foarte important ca fiecare vot să fie util. Să nu fie aruncat pe partide mici care nu au puterea să schimbe nimic. Numai unitatea dreptei poate să salveze Constanța de încă patru ani de sărăcie și corupție. Mesajul nostru este clar: alegei bine, alegei PNL dacă vrei să transformai Constana într-un jude cu adevărat puternic!