PNL deschide focul către PDL cu gloanţe rasiste

PNL deschide focul către PDL cu gloanțe rasiste

// Remarcile lui Hașotti la tenul lui Chiru ar putea fi interpretate ca fiind rasiste, lucru care îl dezonorează ca parlamentar plătit din bani publici // Atitudinea lui Hașotti vine la scurt timp după ce primarul Radu Mazăre l-a făcut pe Gigi Chiru „țigan“ în cadrul unei emisiuni la televiziunea de casă Schimbarea noii conduceri a PDL Constanța îi deranjează deja pe unii, lucru care s-a putut observa, ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate de liberalii constănțeni. Mai exact, senatorul Puiu Hașotti, „nea Puiu” așa cum este apelat de primarul Radu Mazăre, a făcut unele afirmații la adresa lui Gigi Chiru, afirmații care pot fi interpretate ca fiind rasiste. Mai mult, aprecierile lui Hașotti vin la scurt timp după ce noul său partener de politică, Radu Mazăre, l-a făcut „țigan” pe Gigi Chiru, în timpul unei emisiuni la televiziunea de casă. „Nu îl cunosc pe Chiru, nu l-am văzut în viața mea. Doar așa de prin ziare ce-l mai știu. Tot ce am putut eu observa la dânsul este că pare foarte bronzat”, a declarat Puiu Hașotti, râzând. De asemenea, el a menționat că, până la momentul alegerilor, nu cunoștea vreo activitate prin care Chiru să se fi remarcat în interiorul partidului, semn că nu citește cu atenție ziarele, deși, în cele mai multe situații, se dă mare cunoscător. „Nu știu cum a fost ales, ori este o personalitate d-asta care țâșnește așa dintr-o dată, ori s-a procedat altfel la alegeri… tot ce am putut eu observa la dânsul este că pare foarte bronzat”, a declarat Puiu Hașotti. În plus, senatorul liberal a specificat în felicitările sale mai mult ironice față de noul lider al PDL că nu poate să îi ureze succes, „pentru că nu-l va avea”. „Vreau să-l felicit pe domnul Gigi Chiru, orice organizație are liderii pe care îi merită. I-aș ura succes, dar nu prea pot, pentru că nu va avea”, afirmă Hașotti. Cu o diplomație „demnă” de un senator, Hașotti a continuat prin a spune istorioare din Parlament prin care amintea că diverși colegi de-ai săi îl întrebau dacă îl cunoaște pe Gigi Chiru, iar el le specifica faptul că nu l-a văzut niciodată, doar a văzut din ziare că este „foarte bronzat”. De asemenea, Hașotti a luat în derâdere panoul publicitar de campanie al lui Gigi Chiru, amplasat în fața sediului PNL de la Gară. „Eu l-am pus aici (n.r. - panoul), din banii mei, ca să-mi aduc aminte numele domnului Chiru”, a declarat Hașotti, de parcă ar fi vrut să aducă la cunoștința opiniei publice că nu prea mai are ținere de minte. Senatorul i-a lansat noului lider PDL, prin intermediul presei, o invitație „la o cafea”, pe care promite că o va da el, pentru a se cunoaște mai bine. Ne îndoim însă că Gigi Chiru s-ar duce la cafele cu „nea Puiu”, așa cum face cu noul său frate de alianță, Radu Mazăre, cu care, de altfel, tocea, pe furiș, canapelele teraselor din Mamaia încă de vara trecută, atunci când se dădeau adversari în politică. La rândul său, președintele Organizației Județene a Partidului Democrat Liberal Constanța, Gigi Chiru, a luat act de afirmațiile descalificante făcute, în cursul zilei de ieri, la adresa sa, de către senatorul liberal Puiu Hașotti. Deși, probabil, Hașotti se aștepta ca Gigi Chiru să intre în mocirla politică pe care senatorul o face de ceva timp, lucrurile au stat exact pe dos. Gigi Chiru i-a transmis prin intermediul jurnaliștilor un mesaj senatorului liberal. „Consider că, prin poziția sa, domnul Hașotti este doar un ecou trist și neconvingător al primarului Radu Mazăre, fapt care îl face să îmbătrânească urât și rușinos în politică. Domnul Hașotti ne-a demonstrat astăzi că apartenența la o doctrină, vechimea în politică sau numărul de mandate în Parlamentul României nu aduc după sine nici bun simț și nici decență”, a spus Gigi Chiru. Totodată, el a afirmat că, în calitate de președinte al Organizației Județene a PDL, nu va coborî limbajul și nivelul declarațiilor politice acolo unde senatorul Hașotti se pare că se simte confortabil.