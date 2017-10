PNL Constanţa vrea ca regiunile să fie înfiinţate până la sfârşitul acestui an

1

PNL vrea regiuni

Romania are parte de reforme de tot felul,dar nu de progres. Cauza este aceea ca avem o administratie de partid menita sa asigure functii pentru clientela politica.Argumentele prezentate pana acum in sprijinul infiintarii regiunilor nu sunt convingatoare pentru cetateni. Daca judetele,asa cum sunt ele acum organizate n-au fost in stare de ex.sa atraga fondurile europene,de unde alti oameni sau cu aceeasi oameni sa se realizeze acest obiectiv la nivel regional ? Ce vor face judetele care au castigat alegerile cand judetul in care se afla resedinta regionala a pierdut alegerile sau invers? Regionalizarea,asa cum este ea gandita acum,nu va avea alt rezultat decat cresterea cheltuielilor administrative,intensificarea luptelor de partid,cresterea coruptiei si accentuarea centralizarii,nu descentralizarea asa cum se afirma.N-am fost in stare pana acum sa reformam , sa perfectionam si sa consolidam administratia judetelor,si ne apucam iar de schimbarea formelor nu a fondului.Romania are nevoie de o schimbare de sistem nu de schimbare administrativa. Se vorbeste de bugetul regiunii.Cu ce bani ?Dela judete ,din bugetul national ? Romania nu poate ,inca ,nici sa realizeze si nici cu ce o asemnea reforma adminitrativa . Si la urma urmei,stie Dragnea ce gandeste Nicusor Constantionescu ? Isi va parasi el viloiul ca sa mearga la Braila ? Nu credem. S-au Mazare ? Ce va face guvernul cand Mazare se va imbraca cu uniforma si bereta de revolutionar cubanez si sprijinit de ceata de papițoaice va actiona cu mijloacele sale specifice? Praful se va alege de