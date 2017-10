PNL Constanţa, trădat de propriul candidat? Liberalii au dejucat "intervenţia" PSD

PNL Constanța, trădat de propriul candidat? Liberalii au dejucat "intervenția" PSD

Liberalii sunt în căutarea unui nou candidat pentru Primăria comunei Nicolae Bălcescu după ce au aflat că Nicolae Ciocănete, actualul viceprimar cu atribuții de primar, este curtat de PSD.El a preluat prerogativele șefului administrației publice din Nicolae Bălcescu deoarece primarul desemnat la alegerile de anul trecut, Viorel Bălan, a fost destituit din funcție de prefectul Adrian Nicolaescu.În acest context, Guvernul a stabilit ca alegerile parțiale pentru alegerea unui nou primar să aibă loc la data de 11 iunie. Zilele trecute, membrii Biroului Politic Județean al PNL l-au validat, cu unanimitate de voturi, pe viceprimarul comunei Nicolae Bălcescu, Nicolae Ciocănete, candidat pentru funcția de primar al localității la alegerile din 11 iunie. Cu toate acestea, la doar câteva zile, liberalii s-au trezit că Nicolae Ciocănete nu este cel mai potrivit candidat și astfel au început să testeze alți membri de partid din comună care să-i reprezinte la alegeri.Mai exact, surse din mediul politic susțin că Ciocănete este curtat de PSD pentru ca acesta să treacă în barca social-democraților și să candideze la alegeri din partea lor.„Cel mai bine ar fi ca toată lumea să aștepte până când se depun candidaturile și atunci vom vedea exact cum este. Încă nu sunt hotărât ce să fac. Am fost curtat de mai multe partide, dar nu am luat nicio decizie. Nu înțeleg de ce este așa grabă”, a declarat Nicolae Ciocănete.În aceste împrejurări, liberalilor nu le-a fost greu să înțeleagă că ar putea rămâne fără candidat în ultimul moment și încearcă să găsească o soluție.„Acum câteva zile totul era în regulă. Între timp, s-au schimbat datele problemei. Nu se știe exact dacă Ciocănete va candida din partea PSD, este posibil să nu candideze deloc, să fie scos din cursă, iar fostul primar, Viorel Bălan, să desemneze el un alt candidat. Un lucru se știe însă sigur, că Nicolae Ciocănete nu va candida din partea PNL. Este presiune mare pe el, PSD își dorește să preia conducerea la Nicolae Bălcescu cu toate că în Consiliul Local noi avem majoritate. Oricum, situația nu este ușoară, cel mai bine ar fi fost să ne spună de la început ce intenții are. Am început să căutăm un alt candidat, facem sondaj, avem deja trei persoane”, a declarat prim-vicepreședintele PNL Constanța, Vasile Delicoti.Așadar, rămâne de văzut ce candidați se vor lupta pentru primăria din comună, candidaturile urmând să se depună în intervalul 16 - 22 mai.Reamintim că Viorel Bălan, primarul ales în luna iunie a anului trecut de cetățenii comunei Nicolae Bălcescu, a fost destituit din funcție prin ordin al prefectului Constanței, în luna august a anului trecut. Ulterior, el a părăsit Partidul Național Liberal și s-a înscris în PSD.Decizia prefectului a venit în urma raportului de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate care l-a declarat pe primarul Viorel Bălan incompatibil cu această funcție.Potrivit ANI, Viorel Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, deoarece a exercitat, simultan, funcția de primar al comunei Nicolae Bălcescu și funcția de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 - 5 ia-nuarie 2009) și al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010). De asemenea, întrucât acesta ar fi omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul S.C. PAVICOM S.R.L., ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.Viorel Bălan a contestat în instanță raportul ANI și în timpul alegerilor locale din luna iunie, dosarul se afla încă pe rol. Drept urmare, el a avut dreptul de a participa la scrutinul electoral unde a și câștigat mandatul cu 55%.